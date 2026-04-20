黑桃资本料今年减息空间有限 全球通胀压力加剧 吁耐心等候联储局明确信号

新濠国际（200）主席何猷龙家族办公室黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟表示，近期国际油价急升令全球通胀压力加剧，连锁影响延伸至航空、制造、物流、农业与消费等行业，企业与家庭面临更高成本与波动，在此情况下虽不排除减息，但空间有限。

与耶伦交流 认同分散风险为重

谭志伟出席一场私人投资峰会，表示与同场的美国前财长及联储局前主席耶伦（Janet Yellen）作出短暂交流，感到分散风险确实是个重点。他指，在目前的环球局势下，短期稳守并耐心等待联储局释出更明确信号，亦不失为一个可取的策略。

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亚洲家办提高现金及固定收益产品比例

谭志伟称，在目前背景下，多数亚洲家族办公室一向务实审慎，现阶段著重提高现金比重与配置高质素固定收益产品，以维持充足流动性，并继续密切留意政策与市场讯号、避免过度杠杆。

他续指，美国财赤持续扩大，国债规模接近40万亿美元，占GDP约120%，庞大的财政赤字与维持低税率的政治压力并存，意味著市场结构与政策取向或将反复调整。

倡仿效巴郡 未来一年增防御组合

他认为，未来6至12个月投资者可以考虑参考巴郡增加现金持仓至较高水平的策略，并提升配置具战略性、防御性强与收益稳定的资产，正如近期巴郡增持安达集团（Chubb）、联合医疗和东京海上控股等公司股份 。