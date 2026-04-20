新股胜宏科技今暗盘交易 专家料升幅可达50% 每手有望赚万元

人工智能及高性能计算PCB产品供应商胜宏科技（2476）将于周二（21日）正式挂牌，今日收市后暗盘交易。根据市场消息透露，该股招股反应炽热，认购B组头（3万股）未能稳中，但认购A组尾（2万股）却可稳中1手、最多2手。暗盘表现方面，宏高证券投资经理梁杰文更认为，胜宏科技升幅有望达30%至50%。

暗盘升逾五成后 仍较A股折让

梁杰文表示，预期胜宏科技股价表现可以「很夸张」，但因其集资规模大，也稍为限制其升幅，料暗盘升幅可达30%至50%。对于抽中的投资者而言，他个人目标预期有五成升幅，升多过五成则可以考虑止赚。

事实上，近日多只新股上市表现亮丽，若以胜宏科技升幅达50%计，其股价可见314.82元，以每手100股计，即账面可赚10,494元。此外，胜宏科技A股（300476）今日午后曾报340.9元人民币，折合约391.58港元；换言之，若该股H股暗盘升达50%，届时H股仍较A股折让近两成。

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认购2万股稳中 抽6万股未必中

分派结果方面，市场消息指认购100至1万股未能稳中；认购2万股稳中1手、最多2手；认购3万股至6万也未能稳中；认购7万股至10万股则稳中1手、最多2手；至于「顶头槌」认购375.07万股，则可稳中5,500股。

招股书显示，胜宏科技是先进的人工智能及高性能计算印刷电路板（PCB）产品主要供应商之一，专注于高阶高密度互连（HDI）、高多层印刷电路板（MLPCB）的研发、生产和销售。

该股引入多名基石投资者，其中包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future Limited、Deliante、大族数控（3200）旗下香港麦逊、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、阳光人寿、Tanwan（9890） 、博裕旗下Tropical Terrain Limited、涌容资产管理、惠州惠联、HK Greenwoods、博时国际、Cloudview、信银投资、大湾区共同家园投资的Mega Prime和Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、名创优品集团主席叶国富、奇点资产、光大理财、Jump Trading、鲁花道生、Mirae Asset、盘京基金、WSOF、Black Dragon、华勤新加坡，认购金额合共9.9675亿美元。