美伊局势反复 恒指轻微高开44点 宁德时代升至700元 东方证券急升13%｜港股开市

美伊冲突局势继续反复，虽然美国总统特朗普多次表示美方提出「公平合理」协议，宣布代表团于周一（20日）晚抵伊斯兰堡启动第二轮谈判，并警告周三（22日）前若无协议将摧毁伊朗发电厂、桥梁，以及维持港口封锁；不过，据伊朗媒体报道，伊朗当局指「第二轮谈判」消息并不属实。此外，霍尔木兹海峡已重新关闭，有分析指消息将打击市场乐观情绪，若国际油价升超过5%，亚洲股市又转弱，恒指即使高开，升幅随时收窄甚至掉头回落，短期重回战前26600点水平有难度。

油价升逾5% 日韩股市续企稳

随着中东局势再度升温，国际油价再度向上，其中布兰特原油期货暂升逾5.5%至95.4美元；WTI原油期货更升逾6%至89.17美元。现货金价向下，暂跌0.84%至4,791美元。不过，亚太区股市普遍维持升势，日股暂升0.72%至58899点，韩股亦升1.17%至6264点。

科网股个别发展 阿里腾讯微跌

港股方面，恒指今早高开44点，报26204点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌0.5%；腾讯（700）跌0.2%；美团（3690）跌0.75%；小米（1810）则升0.06%；京东（9618）升0.57%；百度（9888）亦升0.66%。

消息面上，中国市监局上周以牵涉幽灵外卖，向包括美团、京东、淘宝等在内的7大电商平台开出合共35.97亿元人民币的罚单。独立股评人陆秉钧表示，该些平台可能将会增加合规成本，若监管持续，或对相关企业的股价造成沽压。香港股票分析师协会副主席曾永坚则说，罚款事件将为相关企业的股价构成短期压力。

东方证券拟购上海证券

个股消息中，东方证券A股正在筹划透过发行A股股份及支付现金方式收购上海证券100%股权事宜，东方证券A股今日停牌；该股H股（3958）开市报6.88元，升逾13%。

宁德时代股东询价出售5800万股

宁德时代（3750）公布股东宁波联合创新新能源投资管理合伙企业拟询价出售5,800万股，占1.27%股权，买方买入股份后6个月内不得出售；该股开市报700元，升1.1%。

蓝思科技实际控制人增持A股

此外，蓝思科技（6613）实际控制人周群飞及郑俊龙所持群欣投资拟通过集中竞价方式增持公司A股股份，金额不低于1亿人民币；该股开市报18.8元，跌6.8%。

对于大市走势表现，陆秉钧认为海峡关闭或限制港股今日表现，料恒指有机会上试战前水平约26630点，同时亦将受制于该水平。陆还补充，市场已开始消化中东战事该不明朗因素并重新聚焦实际经济面，加上市场目前没有利好因素，估计恒指本月余下时间要突破27000点的机会较低。

曾永坚则表示，上周五市场乐观情绪已被上周六伊朗再度封锁海峡及双船遭袭的消息显著压制，港股今日即使承接上周外围强势而高开，若国际油价于亚洲时段升超过5%，和其他亚洲股市转弱的情况，恒指短期内或难重回战前约26600点水平，并维持上落市格局。

展望本周，中东战局仍是影响金融市场走势的因素之一，市场尤其关注美伊两国能否延长本周内到期的停火协议；同时，美国将于下周举办Kevin Warsh联储局主席提名确认听证会，会议有望传达新任主席人选在货币政策的最新观点。

