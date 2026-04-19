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无人机股Aevex首挂升35% 被视为现代国防投资重要一环

股市
更新时间：09:25 2026-04-19 HKT
发布时间：09:25 2026-04-19 HKT

中东战火令军工题材受资金追捧，军用无人机制造商Aevex（AVEX）于美国IPO共集资3.2亿美元，其股份上周五在纽约证券交易所首日挂牌买卖，开市报23.01美元，较IPO发行价20美元高15.1%，涨幅随后最多曾扩至近四成，收市升35%，见26.93美元。

产品包括巡航导弹和无人系统

Aevex本次IPO发售1,600万股，发行价区间为每股18至21美元，最终定价为20美元，集资3.2亿美元。以招股价计算，公司完全摊薄后的市值为22亿美元。

Aevex总部位于加州Solana Beach，业务涉及开发用于国防领域的无人和自主系统，是用于监视、侦察和精确打击等任务的人工智能空中平台，产品包括巡航导弹和其他无人系统，主要为美国政府及盟国合作伙伴提供服务。

Arxis上周挂牌同升近四成

AEVEX此次顺利定价，正值国防概念股积极筹资之际。随著中东局势升高，加上美国总统特朗普政府持续推动国防支出，市场对军工产业的资金需求与增长空间关注度同步升温，无人系统供应商也越来越被视为现代国防投资组合中的重要一环。

整体来看，航太与国防类股市场气氛仍偏热。航太零组件制造商Arxis（ARXS）上周四在纳斯达克挂牌首日，股价大涨逾38%，也反映资金对国防供应链题材接受度仍高。该股周五微跌约2%，上市后续累升近36%。

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