霍尔木兹海峡重启 道指再飙逾900点 纳指或13连升 创34年最长升浪

伊朗表示，在停火期间全面开放霍尔木兹海峡，进一步提振投资市场气氛，道指升逾900点，标指及纳指再创新高，纳指更有望造出13连升纪录，将是1992年以来34年最长升浪。

道指报49540点，升962点或2%；标指报7118点，升77点或1.1%；纳指报24412点，升310点或1.3%。

明星科技股集体上涨，苹果（AAPL）升逾2%，特斯拉（TSLA）、亚马逊（AMZN）亦升近2%。

油价急挫12%

霍尔木兹海峡重启缓解供应链中断忧虑，油价急挫，纽约期油跌每桶低见80.42美元，跌11.8%。金价亦获提振，现货金报每盎司4889美元，升2%。

专家：扫除大隐忧 或反映美伊谈判实质进展

美通金融首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，重启海峡等同扫除过去数星期战事的一大隐忧，亦标志著美伊谈判取得实质进展，大大降低全球经济面临的风险。