百佳惠康传合并 759阿信屋母企曾抽升35%

据英国《金融时报》报道，怡和与长和磋商收购百佳，并探讨与怡和旗下惠康合并。受消息影响，759阿信屋母企CEC国际（759）一度抽升35%，高见0.275元；最新报0.235元，仍升15.7%。

值得注意的是，尽管CEC国际股价大升，惟其成交额目前仅26.22万元。事实上，去年7月京东收购佳宝食品超级市场消息传出时，CEC国际股价亦曾抽升逾3倍。

至于其他本地零售相关股，HKTV Mall母企香港科技探索（1137）最新升0.83%，Aeon母公司永旺（984）升1.5%、日本城母企国际家居零售（1373）跌1.25%、优品360（2360）则跌0.56%。