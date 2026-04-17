低位累升逾2000点 港股料需整固｜古天后

4月17日，大致多云，有几阵雨，日间短暂时间有阳光。继美伊停火进行谈判之际，美国总统特朗普宣布以色列与黎巴嫩将停火10天，又表示伊朗承诺超过20年内都唔会拥有核武器，而美伊下次会晤可能喺本周末举行。消息带动美股周二反复向好，标指与纳指齐创即市及收市历史新高，纳指连续第12个交易日上升，创下2009年以来最长连升纪录。美市收市，道指报48578，升115点或0.24%；标指再升18点或0.26%，报7041；纳指升86点或0.36%，报24102。反映中国概念股表现嘅金龙指数攀升1.74%，报7192。

Ed Yardeni吁专注基本因素

重磅股中，Tesla股价收市回落0.8%，苹果公司跌1.1%，思科及微软则跃升超过2%，波音滑落2.3%，为跌幅最大道指成份股；Verizon升3.9%，为表现最强道指成份股。台积电唱好收入前景，但ADR股价回吐3.1%。Netflix收市后公布业绩，业绩略稍预期，加上创办人将离任，拖累Netflix股价盘后急跌9%。华尔街资深策略员、Yardeni Research创办人Ed Yardeni表示，虽然伊朗冲突掀起类似七十年代嘅滞胀恐慌，但美国经济自新冠疫情以来已显示出能够应对多重压力，包括供应链干扰、通胀及利率上升。据过往经验，地缘政局不稳期间往往系买入良机，投资者现时应抛开中东战争，专注于基本因素。

美国10年期债息一度转升4个基点，至4.318厘，对息口较敏感嘅2年期债息倒涨1.4个基点，至3.78厘。纽约联储银行总裁John Williams于演说中表示，美国货币政策喺战争威胁下依然处于良好位置，若能源供应干扰纾缓，有关影响可望于今年局部逆转，但基于前景高度不明朗，认为目前并非发出利率指引嘅适当时候。呢返说话反映短期内联储局倾向维持息率不变。美汇指数曾升0.23%，至98.29；日圆反复跌0.19%，至159.31兑每美元。随着日圆继续徘徊干预的警戒水平，日本财务大臣片山皋月会见美国财长贝桑后透露，二人深入讨论汇率，美日两国同意更紧密沟通，她并警告会采取大胆行动支持日圆汇价。

短线26500水平有阻力

至于港股㖊日高开175点后，最多曾升455点，见26403全日高位，收市升446点，以26394接近高位收市，连升三个交易日。成交额2562亿元，未见价量齐升，成交未能配合升势。恒指由上月低位反复回升逾二千点，虽然有北水流入，但流入资金有限，亦未见有更多其他资金流入，加上股份表现较分化，资金似乎炒股唔炒市，而个别重磅股超买下，短线再上升动力有限，料26500-26600水平有一定阻力。虽然隔晚美股续升，但港股夜期及ADR则偏软，即使反映中概股表现嘅金龙指数升逾1%，ADR及夜期未有跟随。今早黑期于26300水平之下徘徊，料港股略为低开。恒指由上月底24300水平回升至今，累计已升超过2000点，甚至已重返全部移动平均线之上，而5日线已先后升穿10日线、20日线及50日线，出现黄金交叉反映大市不仅已扭转跌势，甚至回复强势，有条件再展升浪；不过个别重磅股已呈超买，至现水平或要抖抖，即使未必出现深度回吐，但高位整固机会仍大。预期短线于26000水平有初步支持，而下一支持为25800即10日线水平附近，25400至25500水平料支持力度更大。短线26500水平即日线保力加顶部有一定阻力，而26800/27000水平阻力更大。

古天后