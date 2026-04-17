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Netflix本季盈利预测逊预期 创办人离职 盘后股价挫9%

股市
更新时间：09:20 2026-04-17 HKT
发布时间：09:20 2026-04-17 HKT

Netflix（NFLX）于周四收市后公布，上季营收按年增16%至122.5亿美元，但预测本季盈利低于预期，加上联合创办人Reed Hastings将离开董事会，盘后股价重挫9%。

上季净利润倍增 得力于退出华纳收购战「分手费」

Netflix上季收入122.5亿美元，高于预期121.8亿美元。净利润按年倍增至52.8亿美元，每股盈利1.23美元，高于预期0.76美元。

Netflix表示，利润增长主要得力于营收胜预期，以及退出收购华纳兄弟（WBD）交易收到28亿美元「分手费」。

但Netflix预测本季每股盈利78美仙，低于市场预测的84美仙。Netflix亦预计，第二季内容摊销的年增长率将达到今年高峰，下半年将会放缓。

创办人Reed Hastings 为业务转型重要推手

Netflix并公布董事长兼联合创办人Reed Hastings，将卸任董事会职务，以专注于慈善事业。Reed Hastings是Netflix草创时的投资者之一，他在1999年接任执行长，带领Netflix转向串流媒体业务。

在Reed Hastings领导下，Netflix成功摆脱DVD邮寄服务，串流媒体业务版图扩展至全球190个国家及地区，他于2023年1月卸任执行长一职，由Ted Sarandos与Greg Peters接任。

受创办人离职消息，及本季盈利预测逊预期消息影响，Netflix盘后股价急挫9%报98.06美元。市场仍关注Netflix留住订阅用户的能力，今年第一季各地区用户留存率都有提升，Netflix亦于今年3月上调订阅费用，以推高每名用户平均收入。

 

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