恒指跌233点险守两万六 药明孖宝领跌 科技股回吐 专家料正常调整｜港股收市

美伊第二次停战谈判或于本周末举行，惟亚太区股市偏软。恒指低开低走，兼走势呈大U型，曾最多跌378点，险守两万六关口，终收报26160，跌233点，止步连升3日，大市成交额2380亿元。 一周计，恒指累升266点或1%，连升3周累升1208点或4.8%。

三大指数终止连升3日，恒指低开183点，报26210，随即跌幅收窄至113点，高见26280。但沽友再发力，午前见低位26015，跌378点，终收报26160，跌233点。国指收报8845点，跌60点；科指收报5042点，跌49点。

恒指和国指连升3周

一周计，恒指累升266点或1%，连升3周；国指累升189点或2.2%，而恒指和国指连升3周。另科指本周累升182点或3.8%，连升两周。本周计，科技股领先，百度（9888）、联想（992）和京东（9618）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨12.3%、11.8%和10%。李宁（2331）、友邦保险（1299）和恒安国际（1044）的表现最差，分别累跌8.8%、8.3%和7.9%。

生科股挨沽

生物医药股向下，药明康德（2359）收报122.9元，跌5.9%；石药（1093）报8.96元，跌4.2%，为表现最差的首两只蓝筹股。药明生物（2269）报35.72元，跌3.9%。

TMXJ走低，低阿里巴巴（9988）向好，收报136.4元，升0.4%。美团（3690）收报86.5元，跌2.5%；腾讯（700）报510.5元，跌1.3%；京东报122.6元，跌1%；小米（1810）报32元，跌0.2%。小米今日开启15小时新SU7续航测试直播，创办人雷军在途中回复网民查询指，小米未来数年内都不会做10万元人民币的内车型，因为要做好电动汽车智能化，成本会更高，较难控制在10万元人民币内，又指小米汽车立志成为全球前5的车厂，推动中国汽车工业发展。

蓝筹股方面，新东方（9992）收报46.32元，升3%，为表现最好的蓝筹股。汇控（005）收报141.5元，跌0.6%。

港股有条件收复美伊开战前的失地

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，港股连升3日后有所调整是正常，另留意到近5个交易日，恒指于午市的表现较弱，有机会是内地投资者对后市走势没有信心。其实现时恒指基本上收复美伊开战前的失地，亦有条件达到，但港股暂时没有明确的方向，加上相比日韩股市由半导体概念股主导，港股热炒的AI新贵无助大市，兼吸走大型科技股的资金；另认为北水资金近期不断流入和流出，或是中央冀避免内地和香港股市过热，如果其他亚太股市持续走高，港股才可追落后。即使恒指升至开战前的水平，未见诱因可持续上升，后续大市要留意科技股首季业绩，而临近五一黄金周，新消费、旅游和濠赌股或有炒作。

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美伊下次会晤可能本周末举行，隔晚美股造好，惟亚太区股市未有承接升势，港股恒生指数今早低开183点，跌幅一度扩大至378点，低见26015点。恒指中午收市跌347点或1.32%，报26046点。成交额1,260.65亿元。科指半日跌84点或1.66%，报5007点。

科网股普遍下跌，美团（3690）跌3.94%；腾讯（700）跌2.12%；阿里巴巴（9988）跌0.14%；网易（9999）跌2.41%；京东（9618）跌1.69%；小米（1810）跌1.62%；百度（9888）跌1.29%。商汤（020）折让约8.61%配股，半日跌3.82%。

宁德时代吐逾3%

昨日急升的宁德时代（3750）回吐3.49%，发盈喜的赣锋锂业（1772）曾升近4%，半日倒跌1.66%。

生科及药业股走弱，药明康德（2359）及药明生物（2269）分别跌6.73%及4.41%，石药（1093）跌5.66%。

今日两只新股挂牌，群核科技（068）中午报17.98元，较招股价7.62元高出135.95%。长光辰芯（3277）报74.5元，较招股价39.88元高出86.81%。

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0930：以色列与黎巴嫩停火10天，加上特朗普指美伊下一轮会谈最快本周末举行，又指伊朗承诺20年内不拥有核武器。美股周二造好，标指与纳指齐创新高，标指收市升18点或0.26%，报7041点；纳指升86点或0.36%，报24102点；道指则收报48578点，升115点或0.24%。反映中国概念股表现的金龙指数攀升123点或1.74%，报7192点。

重磅科技股个别发展，AMD创历史新高涨7.8%、微软涨2.2%、亚马逊涨0.48%、博通涨0.44%、Meta涨0.79%；英伟达跌0.26%、Alphabet跌0.33%、特斯拉跌0.78%、苹果跌1.14%。

港股方面，恒指今早低开183点，报26210点。科网股普遍向下，腾讯（700）低开0.96%；阿里巴巴（9988）跌0.58%；美团（3690）跌1.4%；小米（1810）跌0.87%；京东（9618）跌1.61%。商汤（020）折让约8.61%配股，净筹约32亿元，股价低开2.39%。

赣锋锂业（1772）发盈喜，预期首季赚16亿至21亿元人民币，按年扭亏为盈，股价高开1%。

今日两只新股挂牌，群核科技（068）开报20.7元，较招股价7.62元高出171.65%。长光辰芯（3277）开报72元，较招股价39.88元高出80.54%。

北水动向方面，周四南下资金净买港股42.91亿港元。盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988）、中海油(883)分别获净买入26.83亿港元、8.59亿港元、3.41亿港元；小米(1810)、腾讯(700)、中芯(981)分别遭净卖出11.51亿港元、5.21亿港元、5,768万港元。