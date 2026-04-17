恒指半日跌347点 美团跌近4% 「药明孖宝」挫逾4%及6%｜港股开市

美伊下次会晤可能本周末举行，隔晚美股造好，惟亚太区股市未有承接升势，港股恒生指数今早低开183点，跌幅一度扩大至378点，低见26015点。恒指中午收市跌347点或1.32%，报26046点。成交额1,260.65亿元。科指半日跌84点或1.66%，报5007点。

科网股普遍下跌，美团（3690）跌3.94%；腾讯（700）跌2.12%；阿里巴巴（9988）跌0.14%；网易（9999）跌2.41%；京东（9618）跌1.69%；小米（1810）跌1.62%；百度（9888）跌1.29%。商汤（020）折让约8.61%配股，半日跌3.82%。

宁德时代吐逾3%

昨日急升的宁德时代（3750）回吐3.49%，发盈喜的赣锋锂业（1772）曾升近4%，半日倒跌1.66%。

生科及药业股走弱，药明康德（2359）及药明生物（2269）分别跌6.73%及4.41%，石药（1093）跌5.66%。

今日两只新股挂牌，群核科技（068）中午报17.98元，较招股价7.62元高出135.95%。长光辰芯（3277）报74.5元，较招股价39.88元高出86.81%。

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0930：以色列与黎巴嫩停火10天，加上特朗普指美伊下一轮会谈最快本周末举行，又指伊朗承诺20年内不拥有核武器。美股周二造好，标指与纳指齐创新高，标指收市升18点或0.26%，报7041点；纳指升86点或0.36%，报24102点；道指则收报48578点，升115点或0.24%。反映中国概念股表现的金龙指数攀升123点或1.74%，报7192点。

重磅科技股个别发展，AMD创历史新高涨7.8%、微软涨2.2%、亚马逊涨0.48%、博通涨0.44%、Meta涨0.79%；英伟达跌0.26%、Alphabet跌0.33%、特斯拉跌0.78%、苹果跌1.14%。

港股方面，恒指今早低开183点，报26210点。科网股普遍向下，腾讯（700）低开0.96%；阿里巴巴（9988）跌0.58%；美团（3690）跌1.4%；小米（1810）跌0.87%；京东（9618）跌1.61%。商汤（020）折让约8.61%配股，净筹约32亿元，股价低开2.39%。

赣锋锂业（1772）发盈喜，预期首季赚16亿至21亿元人民币，按年扭亏为盈，股价高开1%。

今日两只新股挂牌，群核科技（068）开报20.7元，较招股价7.62元高出171.65%。长光辰芯（3277）开报72元，较招股价39.88元高出80.54%。

北水动向方面，周四南下资金净买港股42.91亿港元。盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988）、中海油(883)分别获净买入26.83亿港元、8.59亿港元、3.41亿港元；小米(1810)、腾讯(700)、中芯(981)分别遭净卖出11.51亿港元、5.21亿港元、5,768万港元。