美股憧憬中东和谈 标指纳指早段延续新高 台积电绩优反跌

市场继续憧憬第二轮美伊和谈举行，美股三大指数靠稳，标指及纳指早段延续历史新高势头。

道指报48580点，升117点；标指报7035点，升13点；纳指报24029点，升13点。

科技股个别发展，微软（MSFT）升逾1%；台积电（TSM）季绩超出预期，但股价反而跌逾2%；Nvidia（NVDA）则跌1%。

外电报道指，以色列与黎巴嫩于今天（16日）举行会谈，为美伊下一轮和谈铺路，报道引述白宫官员称，双方已讨论举行谈判，但有未有正式时间。

专家：情绪指标及估值重返高位

Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes 指出，市场的情绪指标和估值又重返2月底的情况，认为市场要进一步上升，需要扩大投资范围，而非集中在纳斯达克指数。他又称，股市急弹过后，现时已非入场良机，取态会变得谨慎。

短线股价再升有限

RBC BlueBay资产管理公司市场策略主管亦认为，投资者已习惯逢低买入的策略，市场聚焦霍尔木兹海峡是否短期内开放，而股价已反映短期内成事，预计再升空间有限。