台股市值超越英国 成全球第七大市场 专家料韩股有力后追

在AI热潮之下，台湾股市近日屡创新高，最新总市值达4.13万亿美元（约32.2万亿港元），超越英国的4.09万亿美元，成全球第七大市场。据港交所数据显示，港股总市值为48.3万亿港元，排全球第四。

台股市值4.1万亿美元 台积电贡献近半

英国《金融时报》引述彭博数据显示，台股最新市值已超越英国，当中最重磅股份台积电（美：TSM），市值约1.95万亿美元，单股贡献整体市值的45%。

台积电季绩再创新高

事实上，台积电最新公布再创新高第一季业绩，净利润按年增长58%至5,725亿新台币 ，高过市场预期；而收入增长35%至1.13万亿新台币。台积电执行长魏哲家指出，将尽一切可能、在一切可行领域，确保客户产品需求得到支持；早前该集团指，目前客户正面临晶片短缺的挑战，将加速资本支出以满足AI需求。

专家：受惠AI超级周期

法巴亚太区现金股票研究主管William Bratton形容，台股形势主要来自科技及AI领域正处于超级周期，而除了艾司摩尔（ASML），英国与欧盟大部分股票几乎没有与此超级周期相关的公司。他又预计，当AI升势持续，南韩股市将更加突出，有望亦超越英国。

港股全球排第四

彭博数据显示，全球股市排名依次为美国、中国、日本、香港、印度、加拿大，而最新升上一位的台湾排第七。至于南韩股市总市值为3.7万亿美元，排在英国之后。