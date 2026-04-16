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Allbirds 放弃造鞋 转战AI运算基础设施 股价狂升逾500%

股市
更新时间：10:43 2026-04-16 HKT
发布时间：10:43 2026-04-16 HKT

美股 AI 热潮再现神话，Allbirds（BIRD) 宣布将放弃造鞋业务，转型为 AI 运算基础设施供应商，消息震撼市场，刺激股价一度升逾 600%，周三收报 16.99 美元，股价仍狂升 582.33%。

出售品牌资产 公司将改名为「NewBird AI」

按Allbirds披露的公告，公司未来将转型为AI运算基础设施供应商，并会优先收购高效能、低延迟的AI运算硬体，再以长期租赁方式租予客户，瞄准 AI 运算的庞大需求。配合公司业务转型，Allbirds 计划改名为「NewBird AI」。Allbirds亦透露已达成一项高达5,000万美元募资协议，预计于今年第二季完成。

Allbirds 于上月公布，将品牌知识产权及部分资产售予品牌管理公司American Exchange Group，作价3,900万美元，American Exchange Group 将继续负责销售Allbirds品牌产品。Allbirds 于今年2月关闭大部分正价门市，反映其原有核心业务已大幅收缩。

天然物料鞋款 曾深受IT人欢迎

Allbirds于2015年由前职业足球员 Tim Brown 与再生能源专家 Joey Zwillinger 创立，标榜以天然物料制造的时尚波鞋及休闲鞋，曾深受 IT 人欢迎。

Allbirds于2021年上市，公司估值曾高达40亿美元，及后受市场激烈竞争与消费趋势转变冲击，营收逐步下滑，2022年至2025年间，营收由2.98亿美元腰斩至1.52亿美元。

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