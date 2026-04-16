华尔街大行盈利破纪录 首季仍削减逾5000职位 富国银行最重灾

美国华尔街银行今年首季即使录得破纪录盈利，但仍合共裁减逾5,000个职位，其中富国银行（Wells Fargo）裁员最多，单季削减超过4,000人，其次是花旗（Citigroup）和美银（Bank of America），分别削减2,000个和1,073个职位。

摩通及大摩逆市增聘

据彭博报道，在美国6家大型银行中，有4家于今年首季缩减人手，仅摩根大通（JPMorgan Chase）及摩根士丹利（Morgan Stanley）增聘员工。不过，该6间银行期内纯利却合共达473亿美元（约3,689亿港元），主要受惠于伊朗战事引发市场波动，带动固收及股票交易收入上升。

事实上，银行业界对AI的应用日益广泛，正加剧了人们的担忧。富国银行行政总裁Charlie Scharf在一场分析师电话会议上表示，集团持续加大对人工智能（AI）技术及广告领域投资，同时推动效率提升计划，已连续23个季度削减人手。

花旗：逾80%员工用AI工具

花旗集团亦披露，该行22.4万名员工中，逾八成员工已使用公司的AI工具，交易团队每月节省约1,700小时的工作时间；其1万名工程师更利用AI技术仅花两日便完成重构30年的编码工作。

美国银行行政总裁Brian Moynihan亦指，AI为我们开辟新路向，现时仍处早期阶段，尚无法了解会带来甚么影响，但已见实质效益。高盛（Goldman Sachs）行政总裁David Solomon则认为，AI技术有助重塑流程、提升效率，并创造投资增长，但「这不会是一条直线」，因任何新技术的加速发展都会伴随著风险和调整。