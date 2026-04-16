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标指纳指齐创新高 港股有条件追落后｜古天后

股市
更新时间：09:35 2026-04-16 HKT
发布时间：09:35 2026-04-16 HKT

4月16日，部份时间有阳光，日间炎热。美伊据报原则上同意延长停火，市场正望观休战协议详情之际，特朗普则表示战事快将完结，带动美股再升，不过传统工业股走软，拖累道指下跌，但标指及纳指则盘中再破顶，分别高见7026及24026，两者贴近全日高位收市，创下收市新高。道指收市跌72点或0.15%，报48463；标指升55点或0.8%，报7022；纳指升376点或1.59%，报24016。

富国银行：市场陷入亢奋

重磅股中，Tesla及微软股价收市分别升7.6%和4.6%，微软系表现最强道指成分股；苹果升2.9%；软件股持续反弹，甲骨文及Salesforce分别升4.2%及3.7%。社交媒体Snap计划削减16%人手，股价升近8%。但传统工业股偏软，Caterpillar下滑3%，系表现最差道指成份股。Nike获行政总裁Elliott Hill及身兼董事嘅苹果公司舵手库克各吸纳约100万美元股份，股价升2.8%。

标指经过连日反弹之后，成功突破今年1月底创下嘅7002纪录高位，富国银行策略员Ohsung Kwon认为，多项利好因素包括特朗普政府减税措施、制造业活动预期回升，科企将人工智能（AI）投资变现，以及美国举办世界杯赛事，令市场陷入亢奋（sugar high），标指有望于7月前升上7300点，即较周二收市有4.8%上升空间。

美国10年期债息一度上扬3.9个基点，报4.291厘，对息口较敏感嘅2年期债息升2.7个基点，至3.778厘。纽约4月份制造业指数从3月的负0.2，转升至11，该指数高于零显示制造业活动呈现扩张。美汇指数一度升0.17%，报98.29，其后回软；日圆回落0.23%，报159.15兑每美元。加密货币「一哥」比特币最多升2.36%，至75283美元。

港股回勇需企稳50及100日线

投资者憧憬美伊快将重启谈判，昨日恒生指数高开295点，一度升344点至26216高位，其后升势回顺，收市升幅收窄至只有75点，报收25947，二万关得而复失，未能企稳50日线及100日线。成交额2455亿元，成交未见回升，反映投资者态度仍不积极。至于港股夜期及ADR回升，两者均重上26000水平，今早黑期于26100水平之上徘徊，料今早大市略为高开，仍有机会反弹挑战26300至26400水平，亦为日线保力加通道顶部。
虽然恒指已由3月低位累计回升1800点，但相对美股两大指数再创新高，港股表现仍落后，但能否追落后，要视乎资金是否配合，暂时资金面上，未见再有大量新资金流入，但只要外围稳步向上，港股亦能拾级而上。

港股要完全回复升势，先要企稳50及100日线，两线稍后将下移至26000-26050水平，而5日线正向上移，早前5日线已升穿10日线及20日线，如能进一步升穿50日及100日线，再发出黄金交叉，并重返大型头肩顶颈线26300之上，料港股有望进一步挑战27000水平。

短期料恒指于25900-25950有初步支持，下一支持为25750至25800即10周线水平，而10日线25650支持力度更大。初步阻力为26300-26350；下一阻力为26500，短线26800阻力较大。

古天后

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