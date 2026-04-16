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恒指高开高走 半日升358点 阿里腾讯领涨 AI股纷炒上 MINIMAX升逾半成｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2026-04-16 HKT
发布时间：09:25 2026-04-16 HKT

1215：恒指今早高开175点后，越升越有，升幅一度扩大至373点，高见26320点；截至中午亦以近高位收市，报26306点，升358点或1.38%，半日成交1,297亿元。科指中午报5057点，升146点或2.98%。

阿里云再次加价

重磅蓝筹股中，ATM齐向上，阿里（9988）及腾讯（700）分别升4.6%及2.8%，美团（3690）亦升2.5%，连同比亚迪（1211）升4.6%，为4只贡献恒指最多股份。

消息面上，阿里旗下阿里云再次加价，以应对算力市场成本的变化。该公司将对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行适度调整，影响产品为大模型服务平台百炼，上调幅度为2%至7%不等。

除了ATM外，多只AI相关股均炒上。其中，滴普（1384）升逾19%；百度（9888）升逾8%；迅策（3317）升4.5%；智谱（2513）则升逾4%。

MINIMAX推出「MaxHermes」

至于MINIMAX（100）半日升逾5%，该股宣布「MaxHermes」上线，是其基于Hermes Agent建构的云端自我进化AI助理。根据介绍，在独特的学习闭环机制下，每完成一项复杂任务，MaxHermes会自动从中提炼出可重复使用的Skills，保存为独立文件；在后续使用中，这些Skills会按需加载，并根据新的使用回馈不断自我改进。

另一方面，单计蓝筹股价变幅，则以宁德时代（3750）半日大升10.3%冠最佳。首季多赚48%至207.38亿元人民币，收入增52%至1,291.31亿元人民币；同时，公司拟设立注册资本300亿元人民币的子公司时代资源集团，以作为新能源矿产领域的专业投资营运与管理平台。另一方面，外媒报道指宁德时代高层正牵头推动将公司从美国国防部的中国军方关联企业名单中移除。

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0930：美国总统特朗普表示，美伊两国在4月下旬英国国王查尔斯三世访美前「很有可能」达成协议；另有报道指美伊正考虑将停火期限延长两周，以便有更多时间进行和平谈判。

随着中东紧张局势对市场影响减低，美股周三普遍向好，标指及纳指更创历史新高，其中标指一度高见7026点，收市升55点或0.8%，报7022点；纳指则11连升，一度高见24026点，收市升376点或1.59%，报24016点；惟道指向下，收市跌72点或0.15%，报48463点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升0.75%至7068点。

Tesla自研晶片有进展 股价升逾7%

市场焦点股中，Tesla（TSLA）自研A15 AI推理晶片已成功完成流片，主要面向自动驾驶计算平台和Dojo超级计算机集群，有望大幅降低其对外部晶片依赖，集团行政总裁马斯克更高调表示该晶片未来将成为「全球产量最高AI晶片之一」。该股周三收报391.95元，大升7.6%。

港股方面，恒指今早高开175点或0.68%，报26122点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升2.4%；腾讯（700）升1.5%；美团（3690）升0.6%；小米（1810）升0.5%；京东（9618）升2.2%；百度（9888）亦升3.5%。

宁德多赚48% 传寻求移除「军方关联企业」

个股消息中，宁德时代（3750）首季多赚48%至207.38亿元人民币，收入增52%至1,291.31亿元人民币；同时，公司拟设立注册资本300亿元人民币的子公司时代资源集团，以作为新能源矿产领域的专业投资营运与管理平台。另一方面，外媒报道指宁德时代高层正牵头推动将公司从美国国防部的中国军方关联企业名单中移除。该股开市报684.5元，升4.4%。

思格新能公开发售超购逾1100倍

新股方面，思格新能（6656）今日正式挂牌，该股在港公开发售部份录约1101倍超购，一手中签率2%，国际配售则获30.2倍超购。该股开市报581元，较招股价324.2元升79%，每手100股可赚25680元。

北水动向方面，昨日净买入港股42.21亿元，泡泡玛特（9992）、中芯国际（981）及康方生物（9926）分别获净买入7.75亿元、6.93亿元及1.66亿元；而阿里巴巴（9988）、吉利汽车（175）及长飞光纤（6869）分别遭净卖出6.79亿元、5.66亿元及5.59亿元。
 

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