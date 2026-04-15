陈翊庭称地缘局势助国际投资者更渴望参与亚洲市场 港交所扩产品生态圈

港交所（388）行政总裁陈翊庭在网志中表示，随著大量投资者和资本涌入，亚洲股票市场的市值自2000年以来足足翻了4倍，于2024年底达到34.4万亿美元，发展势头十分强劲。国际投资者对亚洲股票市场的投资金额从2014年至2024年翻了一倍，达到约6万亿美元。她指更重要的是，亚洲地区还蕴藏著巨大的增长潜力，尤其是现在全球地缘政治局势复杂多变，许多国际合作伙伴都比以往更渴望参与亚洲资本市场。

陈翊庭指出，投资亚洲地区的机遇「确实非常诱人」，如中国拥有亚洲地区最大、最激动人心的增长机遇和资金池，同时亚洲其他市场也拥有许多放眼全球的创新公司，还有资本雄厚和多元化的投资者群体，而港交所一直以来都积极拥抱互联互通，将自身定位为超级联系人，以推动实现让资本可以更顺畅地跨境流动，让企业可以茁壮成长，让世界各地投资者都可以感受亚洲资本市场的蓬勃生机的愿景。

港交所与马韩交易所合作寻机遇

陈翊庭还说，为扩大产品生态圈、发展指数业务的战略，港交所陆续开发能推动产品创新及深化市场之间联系的基准指数，近日分别与马来西亚交易所和韩国交易所合作，推出联合冠名指数，聚焦各自旗下市场中最具活力的一批企业。另外除了产品创新，港交所也致力推动平台发展。最近与马来西亚交易所签署合作备忘录，将探索如何开拓更多双重上市途径。目前已有超过150家东南亚公司在香港上市，合计融资金额逾43亿美元，香港已经成为最受东南亚公司青睐的海外上市地。

她直言，随著马来西亚和东南亚越来越多优质公司崭露头角，进军国际市场可能自然地成为这些企业的下一站，而通过独特的双向互联互通，香港交易所可以与市场合作伙伴形成互补，将亚洲企业与国际资本和中国内地资本连接起来，也让全球及中国内地投资者可以把握亚洲新兴市场的发展机遇。