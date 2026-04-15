赛晶科技受惠新能源需求大增 三年内收入料翻倍

电力电子器件公司赛晶科技（580）投资者关系总监吉庆表示，受惠特高压建设及新能源需求，公司未来2至3年营收有望翻倍，2030年做到50亿元（人民币，下同）营收「绰绰有余」。

核聚变布局料最快2030年商业化

吉庆指出，公司核心受益于「十五五」规划的15条特高压线路及南方电网补充项目，短期增长动力来自电网特高压及新能源，今明两年将较为明显；数据中心业务则处于早期拓展阶段，预计需要数年才有明显增长；长期布局核聚变，推出核聚变相关产品，如脉冲功率开关、电容器等，预计2030至2035年商业化。目前国内外客户均在接洽数据中心相关业务。

该公司去年研发投入约1.6亿元，吉庆表示，今年将续推绝缘闸双极电晶体 （IGBT）、碳化矽MOSFET晶片及数据中心固态变压器新产品，研发金额可控。

今年资本开支有增加

他称，公司项目周期较长，交付时间表明确，业绩增长确定性强，今年毛利率料与去年持平，资本开支较去年1亿元多有所增加，主要用于柔性直流输电产品国产化。他又称，海外市场暂未受地缘政治影响，欧美业务由当地团队营运。

派息比率维持15%至20%

派息方面，吉庆表示，公司自2024年起恢复派息，派息比率维持约15%至20%，今年预计将维持相若水平。他解释，公司正处于快速增长期，需要较多资金投入，若派发较高股息或不利于公司长远发展。