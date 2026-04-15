莎莎发盈喜 料盈利最多升166% 惟股价午后冲高回落逾6%

莎莎国际（178）今午发盈喜，预期截至今年3月底止年度，盈利将录得约1.9亿至2.05亿元，按年上升147%至166%；不过，该股午后冲高回落，一度跌逾7%，低见0.77元；暂跌逾6%至0.78元。

内地业务转亏为盈

公告指出，盈利显著提升，主要受惠核心市场香港及澳门同店销售、交易宗数、每宗交易平均金额及每宗交易的货品件数均有显著的按年升幅；线上平台营运效益提升，推动线上业务盈利快速增长；以及集团中止中国内地的线下业务后，相关亏损大幅收窄，当地业务转亏为盈。

上季营业额按年增逾30%

此外，集团公布今年1至3月止第四季度整体营业额为12.33亿元，按年增长30.9%。期内，线下销售录得10.68亿元，按年升33%，占集团总营业额86.6%；截至3月底，集团共营运160间线下店舖，较去年同期增加4间。线上销售则录得1.66亿元，按年升18.9%，占集团总营业额13.4%。

港澳同店销售大升37%

公告提到，集团持续引入市场热卖的优质潮流产品，以及在不同平台加强宣传莎莎「正版正货」的购物保证，带动港澳营业额、同店销售、每宗交易平均金额、总交易宗数及每宗交易的货品件数，均录得按年增长，其中同店销售更按年大幅上升37.2%。

公告又指，旅游区情况尤其理想，港澳旅客的销售占比由去年同期的49.2%，升至期内的60.5%。中国内地的线上平台盈利能力亦持续改善；东南亚及其他地区方面，集团积极优化当地的产品组合，并继续加大力度改善营运效益，提升品牌竞争力。