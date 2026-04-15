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思格新能抽逾1.3亿元才稳中1手 上市前夕却爆专利纠纷

股市
更新时间：12:11 2026-04-15 HKT
发布时间：12:11 2026-04-15 HKT

内地分布式储能系统（DESS）解决方案商思格新能（6656）周四（16日）正式上市，今日收市后暗盘交易；市传斥资逾1.3亿元认购4,000至6,000手方可稳中一手，而抽6,787手的「头槌飞」亦只可获派1至2手。在一手难求下，该股上市后表现备受看好，但该股在上市前夕，却爆出一场专利纠纷。

华为数字能源指控侵犯专利

据内媒报道，思格新能创办人许映童及多位高层均有华为智能光伏业务背景，但近日遭华为数字能源指控涉嫌侵犯两项核心专利，涉及逆变器母线电压调整技术及全域最大输出功率确定方法，其中后者曾荣获2022年度深圳市科学技术奖专利奖。

核心产品收入占比超过90%

报道提到，集团核心产品思格光储一体机（型号：SigenStor EC 6.0SP、SigenStor EC 12.0TP及同系其他产品）、思格光储逆变器（型号：Sigen Hybrid 6.0 SP2、Sigen Hybrid 12.0 TP2及同系其他产品）、思格工商业光伏逆变器（型号：Sigen PV 110M1-CN及同系其他产品）均涉嫌侵犯华为数字能源相关专利包组合。

要留意的是，思格新能的增长几乎系于核心产品SigenStor，过去三年产品收入占比超过90%；招股书也列明，「我们的业务目前严重依赖SigenStor」，该销售额任何下降都可能对业务造成重大不利影响。因此，一旦思格新能被认定存在侵权行为，相关产品又贡献逾90%收入，表明其上市本身也存在重大不合规，业务发展将存在风险与不确定性。
 

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