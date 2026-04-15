美伊将再进行谈判 股市摆脱战争影响｜古天后

虽然美伊于过去周末期间谈判未有达成协议，但美国总统特朗普于周二接受电话访问时表示，美伊谈判可能喺未来两日恢复，市场憧憬美国与伊朗新一轮谈判有助化解冲突，国际油价大幅回落至90美元水平左右。而美国最新通胀数据未如预期严重，美股周二持续向上，AI相关股份再受追捧，美股三大指数上升。道指高开53点后愈升愈有，道指收市升317点或0.66%，报48535；标指再升81点或1.18%，报6967；纳指升455点或1.96%，报23639。费城半导体指数连续五个交易日创历史新高，周二再升2.04%，报9224。

花旗上调美股评级至「增持」

重磅股中，亚马逊及Meta股价收市分别升3.8%及4.4%，亚马逊系表现最强道指成份股。晶片股美光（Micron）急升9.2%，NVIDIA进账3.8%。富国银行首季净利息收入逊预期，股价逆市跌5.7%；摩根大通下调全年净利息收入预测，股价跌0.8%；花旗业绩理想，股价升2.7%。合并消息带动下，美国航空及联合航空股价分别升8.1%及2.1%。

纽约期油显著回落7.87%，每桶收报91.28美元；国际能源署（IEA）最新估计今年全球石油需求将轻微减少每日8万桶，有别于之前预期增加73万桶，并为2020年以来首次收缩，反映供应短缺及油价攀升造成需求破坏。该署指出，通过霍尔木兹海峡输出原油和成品油已降至每日380万桶，远低过战前2,000万桶左右，目前基本情景预测系假设中东石油输出喺今年中大致恢复正常。

花旗在环球配置中，将美股投资评级由「中性」上调至「增持」，理由系喺战争造成不明朗下，投资者倾向追捧质素较高及具防守性强股份，并预测标指今年底升至7700，即较周一收市有12%上升空间。花旗同时将新兴市场评级由「增持」降至「中性」，原因系受到能源冲击及强美元影响。

美国3月份生产物价指数（PPI）按年增幅从2月的3.4%，加快至4%，但低过预期升4.6%，按月维持增长0.5%，低过估算1.1%升幅，期内核心PPI按年续涨3.8%，少过预期增长4.1%，按月增加0.1%，增速慢过预计0.4%。通胀指标较温和，今年仍有望减息。美国10年期债息一度转挫5.3个基点，报4.243厘，对息口较敏感嘅2年期债息倒跌3.6个基点，至3.745厘。美汇指数一度回落0.41%，报97.97，日圆升0.53%，报158.6兑每美元。彭博引述消息人士透露，日本央行考虑在本月议息会议上，大幅上调本财政年度通胀预测，以反映油价最近大幅攀升，同时拟下调经济增长预测。

恒指26000点料有支持

港股于夜期时段随美股做好，ADR按比例计升逾200点，高见26100水平，今早于黑期指段持续做好，进一步升至26200水平，料今早港股将裂口高开，一举重越50及100日线。不过由于裂口开高再度出现逾百点裂口，早段或有机会略为回吐，回补部份上升裂口，但喺外围市场亦向好下，估计短线26000水平有初步支持。

如笔者所言，美伊战争消息对资本市场影响持续减退，而美伊双方愿意停火并展开谈判，即使谈判过程仍需时，但各地股市已从战争中嘅泥沼中摆脱，回复上升势头。若然恒生指数重返50及100日线后，能企稳三数个交易日，进一步向上挑战大型头肩顶颈线即26300，亦为目前日线保力加通道顶部，如能企稳，保力加通道将向上打开下一目标为26500-26660，料初步于26500-26600水平有阻力，企稳则续后迈向27000水平，并再展开新升浪。短线恒指支持26000/25800/25600，阻力26300/26500/26800。

古天后