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特朗普称战事近结束 恒指高开295点 京东升6% 两药股抽水 再有易主股爆升122%｜港股开市

股市
更新时间：09:26 2026-04-15 HKT
发布时间：09:26 2026-04-15 HKT

美国总统特朗普接受美媒采访时称伊朗战事已「接近结束」，市场对战事缓和预期升温，美股三大指数周二全线向上，道指收市升317点或0.66%，报48535点；标指升81点或1.18%，报6967点；纳指升455点或1.96%，报23639点。至于反映中概股表现的金龙指数，亦升2.35%至7016点。

油价大跌8% Nvidia十日飙18%

国际油价回落，纽约期油周二大跌近8%，收报91.28美元；布兰特期油亦跌4.6%，收报94.79美元。现货金价则向上，周二升逾2%至4,840.73美元。美股焦点中，在纳指十连升下，英伟达（Nvidia，NVDA）10日亦累升超过18%，市值增加7,615亿美元，周二收报196.51元，升3.8%。此外，Meta（META）承诺与博通（AVGO）合作打造1吉瓦定制芯片，两者盘后分别升0.5%及3.2%。

阿里开市升4% 京东涨6%

港股方面，恒指今早高开295点，报26168点。科网股纷纷向上，阿里巴巴（9988）开市升4%；腾讯（700）升1.4%；美团（3690）升1.1%；小米（1810）升1%；京东（9618）大升6%；百度（9888）亦升4.9%。

药捷安康折让18%配股

不过，市场「抽水」消息渐多。药捷安康（2617）拟配售508.5万股，集资2.9亿元，相当于经扩大已发行H股1.65%及已发行股份1.26%，每股配售价57.03元，较上日收市价69.55元折让18%。该股开市报67.5元，跌近3%。

基石药业折让7配股

同时，基石药业（2616）拟配售1.18亿股，集资10.58亿元，相当于经扩大已发行股本的7.4%，每股配售价8.97元，较上日收市价9.64元折让7%。该股开市报9.6元，跌0.4%。

凌锐股权易手 拟易名「爱生命国际」

此外，再有「易主股」爆升。凌锐（784）宣布股权易手，要约人海普洛斯已完成收购70.02%股权，每股作价0.2375元，较停牌前折让34%，要约人须以同样价钱向余下股东提出无条件现金要约。集团又表示，拟易名为「爱生命国际集团」，股份今日复牌，股价急升122%至0.8元。

北水动向方面，昨日净卖出港股20.16亿元，泡泡玛特（9992）、中海油（883）及中芯（981）分别获净买入4.12亿元、2.57亿元及6,703万元；而盈富基金（2800）、中移动（941）及阿里（9988）则分别遭净卖出31.61亿元、5.82亿元及4.28亿元。

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