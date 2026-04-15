恒指升75点 两万六得而复失 阿里涨3% MINIMAX急插11% 专家指股市动力不足｜港股收市

中东局势继续主导市场，未来两天美国和伊朗可能会在巴基斯坦重返谈判桌，消息刺激亚洲股市跟随美股隔晚走势普遍重拾升势，不过随著内地A股转弱和科技股升幅收窄，港股26000关再次未能企稳。恒指以全日最低位收市，收报25947点，仅升75点。大市成交2455亿元；北水则转净流入42.22亿元。

恒指随外围高开296点，重返26000关，升幅更曾扩大至344点，高见26216点，但其后反复向下，最终以全日最低位收市，收报25947点，仅升75点，26000关得而复失。国指收报8718点，升46点。科指收报4911点，升59点。

AI大模型股急插 智谱挫9%

科技股走势不一，阿里巴巴（9988）发布旗下首款AI开发工具Meoo（妙悟），该股扬3.3%，收报128.6元；腾讯（700）涨1.2%，收报499元；美团（3690）亦升1.4%，收报86.3元。惟半新股AI大模型股则散水，MINIMAX（100）泻10.9%，收报847.5元；智谱（2513）大跌8.5%，收报867元；迅策（3317）下滑8.5%，收报312.8元。

部分晶片股走高，天数智芯（9903）拉升7.7%，收报371元；壁仞科技（6082）涨6.6%，收报38.58元；中芯国际（981）扬2.3%，收报59.3元；华虹半导体（1347）升0.2%，收报90.4元。

中国国务院提出14条举措，健全药价形成机制，大行花旗指，措施将让创新药企受惠。创新药概念全线上涨，荣昌生物（9995）向上9.1%，收报118.3元；信达生物（1801）走高5.9%，收报91.4元；晶泰控股（2228）走高4.6%，收报10.13元；翰森制药（3692）向上2.6%，收报39.4元。

中石油跌3%

国际油价回落，石油相关股多数下跌，中石油（857）跌3%，收报10.58元；中石化（386）跌1.7%，收报4.54元；中海油（883）下滑1.4%，收报26.22元。设备股百勤油服（2178）走低6%，收报0.234元；山东墨龙（568）挫3.4%，收报8.36元。

凌锐易主急升1.5倍

个股方面，凌锐（784）获海普洛斯入主，每股作价0.36元，较停牌前折让约34%，该股复牌后急升1.5倍，收报0.91元。药捷安康（2617）折让18%配股集资2.9亿元，而股价走高1.1%，收报70.3元。另一药股基石药业（2616）折让7%配股集资10.58亿元，股价亦涨2.7%，收报9.9元。

现代中药（1643）遭证监会点名股权高度集中，股价逆市泻14.2%，收报2.59元。五一视界（6651）近日获创始人增持1.8%公司股份。股价再大升15.2%，收报56.5元。日前股价暴涨8倍的玮俊生物科技（660）急泻45.2%，收报1.26元。

陈伟聪：25000点有支持 两万六尚有阻力

东亚证券高级投资策略师陈伟聪表示，港股主要承接市场对近日美伊新一轮会谈可能达成停战共识的乐观态度，惟过去两日表现已提前反映停战的利好预期，及本身缺乏足够强的向上动力，例如纯AI股份占比相对较低，不及美股，因此整体表现高开低走。

他续指，市场将会继续关注中东会谈的发展、油价是否显著回落等，同时将关注焦点正逐步从地缘政治转向中资股的基本面，特别是先前受内卷与价格战冲击较明显的消费、电商及外卖平台类公司，料港股短期内维持上落市格局，恒指上试26000点有阻力，25000点有较强支持。

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1215：市场憧憬美伊战事缓和下，恒指今早高开295点，升幅更曾扩大至344点，高见26216点，其后反复回落，截至中午报26069点，升197点或0.76%，半日成交1,349亿元。科指中午报4943点，升91点或1.88%。

友邦及「两桶油」逆市下跌

重磅蓝筹股中，阿里（9988）半日升逾4%，连同腾讯（700）升1.6%及京东（9618）升5.5%，为今日升市最主要功臣；相反，友邦（1299）逆市跌1.4%，中海油（883）及中石油（857）亦分别跌2%或2.5%，拖累大市走势。

单计蓝筹股价变幅，老铺黄金（6181）大升6%，为表现最佳蓝筹；百度（9888）及携程（9961）亦齐升逾4%；信达生物（1801）亦升3.9%。

消息面上，老铺黄金据报招聘驻店客服经理时，要求具备6年以上航空公司空乘工作经验，其中3年以上乘务长岗位经验。开源证券表示，老铺黄金对门店销售岗位招聘早已体现出较高门槛，正持续提升门店端服务团队配置，不断建设完善品牌高客服务能力。

互联网医疗股普遍向上

板块走势方面，互联网医疗股普遍向上，其中京东健康（6618）升3.7%；阿里健康（241）升3.3%，轻松健康（2661）亦升2.7%。

异动股中，再有「易主股」爆升。凌锐（784）宣布股权易手，要约人海普洛斯已完成收购70.02%股权，每股作价0.2375元，较停牌前折让34%，要约人须以同样价钱向余下股东提出无条件现金要约。集团又表示，拟易名为「爱生命国际集团」，股份今日复牌。

该媛开市急升122%至0.8元，其后一度涨275%至1.35元，截至中午仍升233%，报1.2元。

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0930：美国总统特朗普接受美媒采访时称伊朗战事已「接近结束」，市场对战事缓和预期升温，美股三大指数周二全线向上，道指收市升317点或0.66%，报48535点；标指升81点或1.18%，报6967点；纳指升455点或1.96%，报23639点。至于反映中概股表现的金龙指数，亦升2.35%至7016点。

油价大跌8% Nvidia十日飙18%

国际油价回落，纽约期油周二大跌近8%，收报91.28美元；布兰特期油亦跌4.6%，收报94.79美元。现货金价则向上，周二升逾2%至4,840.73美元。美股焦点中，在纳指十连升下，英伟达（Nvidia，NVDA）10日亦累升超过18%，市值增加7,615亿美元，周二收报196.51元，升3.8%。此外，Meta（META）承诺与博通（AVGO）合作打造1吉瓦定制芯片，两者盘后分别升0.5%及3.2%。

阿里开市升4% 京东涨6%

港股方面，恒指今早高开295点，报26168点。科网股纷纷向上，阿里巴巴（9988）开市升4%；腾讯（700）升1.4%；美团（3690）升1.1%；小米（1810）升1%；京东（9618）大升6%；百度（9888）亦升4.9%。

药捷安康折让18%配股

不过，市场「抽水」消息渐多。药捷安康（2617）拟配售508.5万股，集资2.9亿元，相当于经扩大已发行H股1.65%及已发行股份1.26%，每股配售价57.03元，较上日收市价69.55元折让18%。该股开市报67.5元，跌近3%。

基石药业折让7配股

同时，基石药业（2616）拟配售1.18亿股，集资10.58亿元，相当于经扩大已发行股本的7.4%，每股配售价8.97元，较上日收市价9.64元折让7%。该股开市报9.6元，跌0.4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股20.16亿元，泡泡玛特（9992）、中海油（883）及中芯（981）分别获净买入4.12亿元、2.57亿元及6,703万元；而盈富基金（2800）、中移动（941）及阿里（9988）则分别遭净卖出31.61亿元、5.82亿元及4.28亿元。