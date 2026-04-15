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市场走势要尊重｜唐牛

股市
更新时间：09:00 2026-04-15 HKT
发布时间：09:00 2026-04-15 HKT

今朝起身开大，唔系去厕所那只，而系股市。美国三大指数高收，重回打仗前水平，油价憧憬战事结束而急回，黑期大升300点，重上26200水平。虽然呢刻欢愉，下一刻随时反枱，不过市场走势是要尊重，因为在弹出弹入无数次下，股市明显出现抗跌力，力量来自捞底盘，生怕未必再有低位出现，变得越来越早出手，所以几时都话，特价时段买下心头好，绝对有值博率。

ASMPT量度升幅可见150元

三星近期已与ASMPT（522）完成HBM热压键合机的演示测试，消息带动ASMPT昨创出历史新高，在市场risk on配合下，量度升幅可见140至150元，防守位落在115元。

唐牛

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