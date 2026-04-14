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美伊谈判再有眉目 科技股带动纳指升1% 大摩料市场已见底

股市
更新时间：21:35 2026-04-14 HKT
发布时间：21:35 2026-04-14 HKT

伊朗传出考虑暂停封锁霍尔木兹海峡，以助谈判进程，加上美国3月上游通胀低过预期，提供减息气氛。美股早段造好，纳指升近1%。

道指报48274点，升56点；标指报6913点，升27点；纳指报23388点，升205点或0.9%。

科技股上扬，甲骨文（ORCL）急升逾6%，Nvidia（MVDA）及亚马逊（AMZN）升2%。闪迪（SNDK）则回吐近3%。

3月核心PPI按年升3.8%低预期

美国3月最终需求生产物价指数(PPI)按年升4%，低过预期的4.7%；按月上升0.5%，低于预期的1.1%。而撇除食品和能源的最终需求PPI按年升3.8%，亦低于预期的4.2%；按月升0.1%，低于预期的0.5%。

大摩：下半年向建设性方向发展

摩根士丹利投资总监兼美国首席股票策略师Mike Wilson认为，市场已见底，目前见到资金出现分化，部分正在回流到顺周期板块，种种迹象表明今年下半年「情况将朝著建设性的方向发展」。

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