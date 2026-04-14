KLN任命三高层 加速环球业务扩展 CFO郑志伟退休曹健麟接替

本港物流供应商KLN（前称嘉里物流，636）三项策略性高层管理人员的任命，首席财务主管兼执行董事郑志伟即将退休，由曹健麟接替；同时首席营运主管黄兆龙将获委任为执行董事职务；另外任命了首席人力资源主管。KLN指，此举旨在加速公司环球业务扩展，并强化其财务韧性、人才转型及长期可持续增长。新任命自5月21日生效。

KLN指出，曹健麟于2024年4月1日获委任为KLN首席财务主管，并将获委任为执行董事。他加入KLN之前，于2011年至2026年期间为罗兵咸永道会计师事务所审计业务部合伙人，KLN指，他在新职务上将与董事会紧密合作，提升财务纪律及支持其环球增长策略方面发挥关键作用。

黄兆龙监督环球营运

至于黄兆龙在新领导职位上，将负责监督环球营运，推动各市场的营运整合与卓越服务。该公司表示，黄兆龙自加入KLN以来，在推动公司增长、提升效率及扩展能力方面扮演关键角色，并领导KLN 2.0计划在整个网络的推行，料带来卓越的领导力与创新实绩。

沈晖任首席人力资源主管

另外，沈晖于2月23日已加入KLN，担任首席人力资源主管，将协助塑造KLN的企业文化，令其人才与人力资源营运模式与长期业务目标保持一致。

张炳铨：策略转型发挥关键作用

对于相关任命，KLN执行董事及行政总裁张炳铨表示，体现其致力建立具韧性及前瞻视野的公司，并认为黄兆龙、曹健麟与沈晖具备的互补优势，将在公司推动策略转型、迈向环球供应链领导者的过程中发挥关键作用。张炳铨又感谢郑志伟任内巩固公司的财务基础，并推动业务持续增长，而郑志伟将继续以顾问身份支持KLN。