恒指半日升109点 AI晶片股炒上 泡泡玛特获段永平点名升6%｜港股午市

恒指今早高开268点后，最高曾升335点，惟其后升幅持续收窄，恒指中午升109点或0.43%，报25770点，成交额1214.03亿元。科指半日升8点或0.17%，报4830点。

科网股个别发展，百度（9888）升3.91%，其旗下DuClaw公布新一轮升级 计划未来连接更多服务型垂直软件；阿里巴巴（9988）升1.14%；小米（1810）跌0.07%；腾讯（700）跌0.24%；美团（3690）跌2.43%

泡泡玛特（9992）升6.01%至160.6元，成表现最好蓝筹。主要因段永平近期频繁提及泡泡玛特，更一度表示「泡泡玛特壁垒比想像中大，我现在是王宁的粉丝」。

闪迪创历史新高 带动板块强势

半导体板块集体上涨，受惠于美股存储晶片股闪迪再创历史新高，年内涨幅已超300%。爱芯元智（600）升13.2%；傅里叶（3625）升12.1%；兆易创新（3986）升8.7%；英诺赛科（2577）升3.3%；南方两倍做多海力士（7709）亦升15.95%。

个股方面，AI通用大模型公司云知声（9678）大涨34.8%，其2025年业绩超预期，收入为12.1亿元，按年增长29%。大模型相关业务收入达6.1亿，按年增长逾101倍。

另外，博泰车联（2889）升21.48%，该公司与民生银行正式签订全面战略合作协定。 根据协议内容，民生银行同意向博泰车联提供25亿元人民币的意向性授信。

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美国副总统万斯周一在接受福斯新闻采访时表示，美伊谈判取得了重大进展；另据美国《大西洋》月刊记者报道，美伊下一轮「直接谈判」或于周四（16日）在伊斯兰堡举行。此外，美国总统特朗普周一亦向传媒表示，伊朗当天上午致电美方，表示希望达成协议。

憧憬美伊达协议 美股升油价跌

市场憧憬美伊最终达成协议， 美股三大指数周三全线向上，道指升301点或0.63%，报48218点；标指升69点或1.02%，报6886点；纳指升280点或1.23%，报23183点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升0.72%至6855点。国际油价则回落，WTI原油及布兰特原油期货分别跌1.9%及2.1%，分别报97.47美元及97.01美元。

存储股明显受捧 SanDisk升近12%

焦点板块中，存储相关股明显受捧，其中SanDisk（SNDK）将于4月20日开市前获入纳斯达克100指数，并有消息称公司正在加速高带宽闪存（HBF）的开发，周一股价升近12%至952.5美元，今年累升逾300%；同业美光科技（MU）升1.4%，西部数据（WDC）及希捷科技（STX）亦齐齐升近2%。

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日股韩股向上 恒指高开268点

亚太区股市今早向上，日股暂升逾2.5%，报57931点；韩股暂升逾3.2%，报5996点。港股方面，恒指今早高开268点，报25929点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升1.9%；腾讯（700）升1.5%；美团（3690）升1.1%；小米（1810）升1.6%；京东（9618）升0.6%；百度（9888）则升3%。

个股消息中，宁德时代（3750）据报正在探索配股，筹集约50亿美元（约390亿港元）；该股开市报680元，跌0.4%。

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灵宝黄金折让4.5%配股筹7.8亿

此外，灵宝黄金（3330）拟先旧后新方式配售2,981.6万股H股，集资7.8亿元，相当于经扩大已发行H股约2.48%及已发行股份约2.16%，每股配售价26.16元，较上日收市价27.4元折让4.5%；该股开市报27.96元，升2%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.49亿元，小米（1810）、中海油（883）、中芯国际（981）分别获净买入2.73亿元、2.18亿元及1.07亿元；腾讯（700）、长飞光纤（6869）及阿里（9988）则分别遭净卖出16.89亿元、2.07亿元及1.17亿元。

