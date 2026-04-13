美伊紧张关系再升温 道指早段挫300点 专家：市场再重新定价

美伊谈判未达共识，中东重燃战火危机，美国总统特朗普下令封锁霍尔木兹海峡，以色列总理内塔尼亚胡亦预告很可能短期结束停火。市场忧虑情绪发酵，道指早段跌逾300点。

道指报47581点，跌335点；标指报6800点，跌16点；纳指报22845点，跌57点或0.3%。

油价反弹7%

油价大反弹，纽约期油报每桶103.61美元，升7.3%；布兰特期油报每桶101.7美元，升6.8%。

Bellwether Wealth总裁兼投资总监Clark Bellin指出，由于中东冲突见不到尽头，投资者不得不重新评估股票的合理价值，而霍尔木兹海峡对油价及整体市场情绪至关重要，预计本周美伊两国在海峡继续剑拔弩张。

专家指前景再添不明

Tellimer地缘政治风险及新兴市场股票策略师Hasnain Malik认为，市场又重新遇到各种可能结果的领域，「从断断续续的停火期间进行新一轮谈判……到全面恢复敌对行动。」