特朗普下令封锁海峡 油价急升逾7% 金价向下 恒指低开184点｜港股开市



美国和伊朗上周六在巴基斯坦谈判未能达成协议，伊方坚持保留海峡控制权及收取通行费，拒绝美方提出的「共管海峡」；美国总统特朗普则下令海军封锁霍尔木兹海峡，并拦截向伊朗付通行费的船只。受消息影响，油价应声向上，其中纽约期油暂升近8%，报104.2美元；布兰特期油亦升逾7%，报102.11美元。

相反，股市及金价向下，其中美股三大指数期货跌幅介乎0.7%至0.9%；日股暂跌0.59%，报56587点；韩股亦跌0.64%，报5821点。港股方面，恒指今早低开184点，报25708点。现货金价方面，暂跌0.7%至4,714美元。

科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）确认HappyHorse属于阿里ATH旗下创新事业部研发的模型，股价开市跌0.8%；腾讯（700）跌1.2%；美团（3690）跌1%；小米（1810）跌0.65%；百度（9888）亦跌3%；惟京东（9618）逆市升0.7%。

石油相关股向上 百勤油服升逾一成

石油股逆市向上，中海油（883）升1.7%；中石油（857）升0.2%；中港石油（632）升逾6%。油服股之中，山东墨龙（568）升逾6%；百勤油服（2178）更升逾一成。

黄金相关股方面，紫金（2899）跌1.3%；赤峰黄金（6693）跌1.9%；山东黄金（1787）及招金（1818）亦分别跌1.7%及1.4%。

汇丰及渣打牵头公司获稳定币牌照

此外，本港首批稳定币发行人牌照上周出炉，由汇丰银行及碇点金融科技（渣打香港、香港电讯、安拟集团组成的合资企业）获得，汇丰（005）及渣打（2888）股价开市分别跌0.9%及1.3%。至于未能获牌的OSL（863），股价开市大跌逾一成，上周大炒的国泰君安国际（1788）亦跌逾6%。

邓声兴：事件恶化机会仍较细

香港股票分析师协会主席邓声兴表示，美伊谈判无果对港股的影响未必太大，市场或认为这只是美伊的谈判技巧或战略，需要时间拉锯和讨价还价，但相信最终双方都会达成协议，而事件恶化的机会较细。

他又认为，现时美伊战争的消息盖过中国经济数据，因为前者牵动美国减息步伐，影响较大。此外，他补充指现时市场对黄金的看法较前一段时间稍为乐观，金价有机会转趋稳定，惟对油价持审慎态度，因忧虑达成谈判后油价下跌。

展望本周，内地将公布一系列经济数据，包括3月进出口数据、「三头马车」和首季国内生产总值（GDP）。另宁德时代（3750）、中国铁塔（788）和蓝思科技（6613）等个别港股公布首季业绩。

相关文章：美伊谈判无果 本周聚焦中美经济数据 「杭州六小龙」群核科技上市｜一周前瞻