美伊谈判无果 本周聚焦中美经济数据 「杭州六小龙」群核科技上市｜一周前瞻

美伊在巴基斯坦长达21小时的谈判未能取得实质成果，战事未见降温，环球股市包括港股走势暂未明朗。然而，本周市场焦点将转向多项重磅经济数据及美银业绩，投资者密切关注通胀压力及企业盈利前景，以判断联储局利率路径及经济韧性。

美国数据PPI成焦点 通胀压力或加剧

美国本周将公布多项经济数据，其中周二（14日）公布的3月生产者物价指数（PPI）最受瞩目，市场关注中东开战后上游通胀升温幅度，生产业者通常会将成本上涨压力转嫁予消费者。分析师预测，美国3月PPI年增率恐攀升至4.1%，远高于2月的3.4%；剔除食品及能源的核心PPI预估年增3.7%。尽管美国已与伊朗达成两周停火协议，但国际油市早已备受冲击，3月消费物价指数（CPI）已显示汽油价格创下1967年以来最大单月涨幅，分析师料可能加价的商品包括航空燃油、钢铝、天然气、化肥与塑胶，使用这些材料的产业已感受到成本压力，往后或进一步传导至终端消费品。

中国发布首季GDP

中国方面，将于本周四公布一系列经济数据，包括第一季GDP、3月进出口贸易数据，以及3月「三头马车」数据，即社会消费品零售总额、工业增加值，以及固定资产投资额。

美股业绩期展开 银行股打头阵

美股本周迎来密集业绩期，多家华尔街巨头及大型企业将公布季报。周一有高盛（GS）；周二有摩根大通（JPM）、富国银行（WFC）、花旗（C）、贝莱德（BLK）、强生（JNJ）等；周三有美银（BAC）、摩根士丹利（MS）；周四有台积电（TSM）、Netflix（NFLX）、百事可乐（PEP）等。高盛过去几年显著跑赢摩根大通和摩根士丹利等主要竞争对手，分析师预期其营业收入为170.1亿美元，按年增长12.9%，将成为市场焦点。

宁德时代放榜 群核科技等IPO挂牌

港股方面，内地电动车电池龙头宁德时代（3750）及蓝思科技（6613）将于本周三公布第一季业绩，中国铁塔（788）亦将于周五公布首季季绩。新股市场方面，思格新能（6656）周一截止认购、周四上市；「杭州六小龙」之一的内地云原生空间设计软件提供商群核科技（068），以及CMOS图像传感器（CIS）提供商长光辰芯（3277），亦将于周二截飞、周五挂牌。另外，零售科技服务商及SaaS软件供应商有赞科技（6051）预计同日转主板上市。