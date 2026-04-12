SanDisk获纳入纳指100 势引发大量机构买盘 今年股价已累升259%

纳斯达克公司上周五晚宣布，全球NAND快闪记忆体企业SanDisk（SNDK）将于4月20日开市前取代SaaS巨头Atlassian（TEAM）加入纳斯达克100指数，反映全​​球数据储存和半导体领域的关键地位，以及市场更广泛转向支持AI和数据经济的硬件和基础设施相关股；相反，SaaS行业则面临充满挑战的估值环境。

Atlassian面临短期抛售压力

目前市场憧憬SanDisk加入纳斯达克100指数，将引发大量机构买盘，而Atlassian则可能面临短期抛售压力。截至上周五，SanDisk及Atlassian分别收报851.77美元及57.15美元，今年股价累升259%及累跌65%。

不过，华尔街分析师仍强烈看好SanDisk，其中瑞穗日前将其目标价从710美元上调至1,000美元；而Bernstein亦将SanDisk目标价从每股1,000美元上调至1,250美元，维持「跑赢大市」的评级。