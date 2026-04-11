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天孚通信递表申上市 A股市值2790亿

股市
更新时间：09:27 2026-04-11 HKT
发布时间：09:27 2026-04-11 HKT

再有内地龙头企业拟来港上市，已在深交所上市的苏州天孚光通信股份（天孚通信）昨日正式向港交所递交上市申请，中金、高盛、美银证券为该公司联席保荐人。天孚通信昨日Ａ股收市价为358.9元人民币，升3.5%。以该收市价计，该公司市值为2790.2亿元人民币。

据天孚通信招股书披露，该公司是全球最大的光元件整体解决方案供应商，主要从事无源光器件及有源光器件的研发、生产及销售。产品应用于AI算力、数据中心等各种数通及电信领域。财务方面，过去三年该公司收入约为19.26亿元人民币、32.26亿元人民币和51.15亿元人民币，同期纯利为7.36亿元人民币、13.5亿元人民币及20.28亿元人民币。

群核科技孖展超购194倍

另外，正在招股的三只新股市场认购反应维持热烈，截至昨晚8时30分，「杭州六小龙」之一的群核科技（068）已录得孖展认购额239.25亿元，超购194.48倍；长光辰芯(3277)则录得282.39亿元孖展额，超购107.44倍；至于思格新能则录得1267.65亿元孖展额，超购287.06倍。

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