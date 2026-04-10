中东战事推高通胀 美3月CPI升3.3%仍低预期 美股反复 联局官员指有机会减息

美国3月消费者物价指数（CPI）按年急升3.3%，但低于预期，市场仍憧憬减息。美股早段反复，道指跌逾200点，但标指及纳指向好。

道指报47936点，跌249点；标指报6828点，升4点；纳指报22914点，升92点或0.4%。

3月核心CPI升2.6% 低市场预期

美国劳工统计局公布，3月CPI按年升幅达3.3%，远高于前值2.4%，是近两年来最高水平，惟略低于预期的3.4%；按月上升0.9%，增速是自2022年6月俄乌战争爆发以来最快的月份，但亦低于市场预期的1%。

能源价格受伊朗战事影响急剧上涨，按月飙升10.9%，成为推高通胀的主要动力，其中汽油价格单月急升21.2%，对整体CPI升幅的贡献接近四分之三。

扣除食品及能源的核心CPI按年升2.6%，低于预期的2.7%；按月亦仅升0.2%，低于市场预期的0.3%。分析指出，虽然地缘冲突推高能源成本，但基础通胀仍然温和。

减息机率略升 今年不加息仍属主流

利率期货监测工具FedWatch数据显示，市场主流仍预计息口维持不变，但减息的机率在CPI数据公布后有所提升，至28.2%。

储局官员戴利：加息机率低于减息或不变

联储局官员、三藩市联储银行行长戴利表示，利率政策的走势将取决于中东停火能否持续，若油价顺利回落，最新一份CPI表现将变得不重要，「减息并非不可能」，但一旦通胀持续高位较长时间，相信联储局保持观望。她进一步指出，「加息的可能性低于减息或维持利率不变。」

摩通私银料油价逐回落 对美股环境有利

摩根大通私人银行董事总经理兼全球投资策略联席主管Stephen Parker指出，早前美股的跌势，相对于中东局势引发的能源冲击，显得较为温和。他预期，未来3至6个月油价将逐步回落，经济增长或会受到一些拖累，通胀亦略有上升，但整体股市环境仍非常有利，尤其是业绩期将至，对企业盈利能力非常乐观。