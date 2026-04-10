港股虽脱险 企稳26300方再展升浪｜古天后

4月10日，部份时间有阳光，日间天气炎热。市场质疑美国与伊朗能否遵守停火协议，纽约期油止跌回升更一度重上每桶102美元，不过其后升势回顺，今早纽约期油于98美元泙徘徊。道指回吐逾200点后曾倒升超过400点，收市道指报48185，升275点或0.58%；标指升41点或0.62%，报6824；纳指续弹187点或0.83%，报22822。

美国总统特朗普称，对达成伊朗和平协议持乐观态度，投资者相信，美伊之间休战协议虽然脆弱，但停火两周协议能够得以维持。重磅股中，亚马逊股价收市急升5.6%，为升幅最大道指成份股；Nvidia抽高1%，费城半导体指数续创新高报8689，升2.1%；微软、Alphabet及Tesla靠稳。人工智能(AI)云端供应商CoreWeave宣布扩大与Meta长期合作协议，向后者提供金额达210亿美元运算力，股价抽升3.5%，Meta则升2.6%。

英央行：私募信贷压力或显现

同时担任英伦银行行长金融稳定委员会(FSB)主席Andrew Bailey于欧洲议会上警告，伊朗战争对市场造成冲击后，私募信贷领域压力可能开始显现，监管机构须格外关注。另一方面，美国公布2月份个人开支升0.5%，增幅低过预期的0.6%，期内联储局重视的通胀指标─核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升3%，涨幅略低过前一个月3.1%，符合预期，而2月份个人收入减少0.1%，与预期增加0.3%背道而驰。Carson Group环球宏观策略员Sonu Varghese认为，联储局喺中东危机前已面临通胀问题，目前所有人都睇到通胀炽热，当局却依然未有正视。白宫经济委员会主任Kevin Hassett向霍士财经表示，伊朗战争只产生短暂影响，相信美国今年经济将增长4%或5%。美国10年期债息先升后挫3.4个基点，至4.254厘，对息口较敏感嘅2年期债息倒跌4.6个基点，至3.748厘。美汇指数一度跌0.58%，至98.63，日圆下滑0.45%，至159.3兑每美元。

突破26100水平仍有难度

昨日港股喺假后急升后回吐，恒生指数低开136点后持续受压，最多跌239点，见25653低位，其后喺北水扫货下跌幅收窄，全日跌140点或0.54%，报收25752，成交额则减至2449亿元，投资者喺美伊暂时停火进行谈判期间，态度变得审慎，未有积极入市。事实上，占恒指比重较大嘅科技股表现麻麻，昨日除腾讯(700)之外，几只重磅科技股普偏受压，限制大市升幅。虽然美伊双方暂时停火，但以色列却向黎巴嫩施袭，令伊朗再度封锁霍尔木兹海峡，令油价持续高企。即使目前料美伊双方均有意结束战事，料冲突规模将较前缩减，但海峡通航情况仍有待观察，港股预料短期仍会随战事消息反复波动。不过隔晚美股仍维持反弹，带动夜期及ADR回升，今早黑期重返25900水平，料大市略为高开，但短线要突破50日及100日线即26100水平仍有难度，而港股目前虽已脱险，但定必要克服26300即大型头肩顶颈线位置，并企稳方有条件再展升浪。估计短线大市或先行于25300-26300水平上落。

古天后