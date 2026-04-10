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恒指高开139点 阿里伙宇树出海升近1.8%  蔚来挫6.7%｜港股开市

股市
更新时间：09:28 2026-04-10 HKT
发布时间：09:28 2026-04-10 HKT

美股周四先跌后升，道指早段曾跌逾200点，其后据报美国总统特朗普要求以色列减少对黎巴嫩的打击，以确保美伊谈判顺利进行，刺激道指一度倒升超过400点，收市则升275点或0.58%，报48185点。标指升41点或0.62%，报6824点；纳指升187点或0.83%，报22822点；反映中国概念股表现的金龙指数跌1.32%，报6786点。

亚马逊或出售人工智能晶片

亚马逊收市升5.6%，据报该公司考虑向其他公司出售其人工智能晶片。CoreWeave宣布扩大与Meta的长期合作，股价升3.5%，Meta则升2.6%。Anthropic近日发布一系列人工智能代理工具，软件股受压，Palantir及ServiceNow均跌逾7%，Snowflake跌7%。

港股方面，恒指今早高开139点，报25981点。科网股个别发展，美团（3690）升0.28%；小米（1810）升0.19%；腾讯（700）跌0.09%；百度（9888）跌3.55%。

阿里巴巴（9988）升1.79%，据报该公司与宇树科技正在筹备一个出海合作项目，内媒引述阿里内部人士确认，合作项目细节将于下周宣布。

蔚来ES9预售价52.8万起

蔚来（9866）挫6.77%，据报旗下ES9发布并开启预售，整车购买预售价52.8万至65.8万元。其余汽车股，比亚迪（1211）升0.68%；小鹏（9868）升0.74%；理想（2015）无升跌。

北水动向方面，周四南下资金净卖出港股125.93亿港元。盈富基金(2800)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)分别获净买入56.28亿港元、11.05亿港元、9.4亿港元；中海油(883)、迅策(3317)分别遭净卖出2.1亿港元、1.3亿港元。

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