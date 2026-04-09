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耀才委任郑艳兰为CEO 许绎彬调任联席行政总裁

股市
更新时间：21:45 2026-04-09 HKT
发布时间：21:45 2026-04-09 HKT

耀才证券（1428）易主后高层再执位，蚂蚁系的执行董事郑艳兰出任行政总裁，而原行政总裁许绎彬将调任为联席行政总裁。郑艳兰将负责整体管理，而许绎彬将负责董事会厘定的相关经营工作。

郑艳兰负责整体管理 许绎彬负责经营工作

耀才证券指出，郑艳兰因受聘为行政总裁，有权获得每年276万元酬金，但不会因其执行董事而获进一步酬金；另外她在上任首年有权获得3.3万元的一次性搬迁津贴。至于许绎彬与公司原有的服务协议条款维持不变，

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叶茂林退任主席 黄浩接替

另外，耀才创办人叶茂林将卸任主席职位，由蚂蚁系的非执行董事黄浩接替。耀才的公司秘书、审核委员会组成、提名委员会组成、薪酬委员会组成等，亦因应成员变动而有所变更。

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