摩根资管许长泰料恒指可重上两万七 关注外资加配港股

在美伊战争爆发前，摩根资产管理维持预计，美国联储局最快今年第四季减息一次。摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，联储局提及当油价上升令通胀回落放缓，同时经济表现维持，便不急于减息。

中东停火有利储局减息

许长泰指出，如果中东战事于本季度停火，油价或会回落至每桶80至90美元，有机会令联储局认为通胀只是暂时性。

他认为，中东局势最为影响第二季美股表现，若果局势不稳定，油价可冲高至120、甚至150美元水平，继而拖累股票估值和投资气氛；而其次的影响因素为宏观经济，以及多个AI大模型公司陆续在美上市，此举或可带动市场气氛。

倘美伊持续谈判 油价企稳100美元

如果美伊持续谈判，他个人认为油价徘徊于100美元水平为正常水平，而恒指有空间回升至27000点水平。他冀今年可见到外资大幅流入港股市场，此为近数年来本地欠缺的动能，关注中东战后，会否有海外投资者考虑配置内地和香港股市，以提高资产配置组合的稳定度，以及认为内地和香港公司是好的投资。

外资已消化内房及失业问题

他提及，中国经济增长目标4.5%为不低的水平，主要问题为内房和劳动力市场不足，并非简单的刺激政策可解决，而是需时解决，另海外投资者已消化这两个问题，目前更关注中国企业的盈利能力、内地政府的AI政策和反内卷行动。

