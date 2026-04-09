Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

摩根资管许长泰料恒指可重上两万七 关注外资加配港股

股市
更新时间：17:04 2026-04-09 HKT
发布时间：17:04 2026-04-09 HKT

在美伊战争爆发前，摩根资产管理维持预计，美国联储局最快今年第四季减息一次。摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，联储局提及当油价上升令通胀回落放缓，同时经济表现维持，便不急于减息。

中东停火有利储局减息

许长泰指出，如果中东战事于本季度停火，油价或会回落至每桶80至90美元，有机会令联储局认为通胀只是暂时性。

他认为，中东局势最为影响第二季美股表现，若果局势不稳定，油价可冲高至120、甚至150美元水平，继而拖累股票估值和投资气氛；而其次的影响因素为宏观经济，以及多个AI大模型公司陆续在美上市，此举或可带动市场气氛。

倘美伊持续谈判 油价企稳100美元

如果美伊持续谈判，他个人认为油价徘徊于100美元水平为正常水平，而恒指有空间回升至27000点水平。他冀今年可见到外资大幅流入港股市场，此为近数年来本地欠缺的动能，关注中东战后，会否有海外投资者考虑配置内地和香港股市，以提高资产配置组合的稳定度，以及认为内地和香港公司是好的投资。

外资已消化内房及失业问题

他提及，中国经济增长目标4.5%为不低的水平，主要问题为内房和劳动力市场不足，并非简单的刺激政策可解决，而是需时解决，另海外投资者已消化这两个问题，目前更关注中国企业的盈利能力、内地政府的AI政策和反内卷行动。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
20小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
6小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
9小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
10小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
8小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
20小时前
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
公屋旧墙裂缝成「提款机」？业内人爆公屋装修3大「抽水位」 报价单见此句或已中伏｜Juicy叮
时事热话
3小时前
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员
影视圈
5小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
11小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
11小时前