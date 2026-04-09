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UNIQLO母企中期纯利升两成 上调全年业绩及派息 已考虑中东局势影响

股市
更新时间：16:21 2026-04-09 HKT
发布时间：16:21 2026-04-09 HKT

UNIQLO母企迅销（6288）公布2月底止中期业绩，录得纯利2,792亿日圆，按年增长19.6%。中期息每股320日圆，增加33.3%。迅销指，UNIQLO于各个地区皆录得收益、溢利双增长，以旗舰店为轴的品牌策略，以及全年性商品策略性销售布局，皆推动业绩表现。

全年纯利料增11% 派息预期多28%

迅销基于上半年业绩及目前销售表现，全面上调全年业绩预测，料收益按年增长14.7%至3.9万亿日圆，上调2.6%；纯利按年增长10.9%至4,800亿日圆，上调6.7%。迅销并预期全年股息640日圆，按年增派28%。

生产及物流料无重大影响

该集团指出，此次业绩预测中已考虑目前可预期的中东局势影响，包括部分国家与地区运输成本上升等因素，而由于本年度的商品已进入生产，并已采取相应的运输对策，预计在生产及物流方面不会出现重大影响。

收入及事业溢利双位数增长 历来最佳水平

期内迅销综合收益总额2.055万亿日圆，按年增加14.8%，事业溢利3,869亿日圆，增长28.3%，创历来最佳业绩水平。

按业务划分，日本UNIQLO事业分部收益5,817亿日圆，按年增长7.4%；事业溢利为1,107亿日圆，增长13.4%。上半年日本UNIQLO同店销售净额按年增长6.5%，除了全年性商品外，气温下降推升冬季商品需求亦有助销售。

内地市场溢利双位数增长

海外UNIQLO收益为1.24万亿日圆，增长22.4%；事业溢利为2,330亿日圆，增长37.4%。当中中国内地市场录得收益增长，溢利录得双位数增长；香港市场录得收益增长，溢利则有所下降，但若扣除付予总部权利金上升的影响，溢利则呈现增长。

港台GU新店销售优异

GU事业分部收益为1,684亿日圆，增长1.6%；事业溢利157亿日圆，增长20.1%。迅销指，GU透过柔软透肤T恤及抓折芭蕾运动鞋等捕捉住大众潮流的商品，受各地年轻顾客欢迎，销售旺盛；另外台湾与香港市场新店铺销售持续表现优异，收益录得增长。

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