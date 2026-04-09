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再提一只股 看看是否真系咁邪｜周显

股市
更新时间：11:06 2026-04-09 HKT
发布时间：11:06 2026-04-09 HKT

有一桩邪门的事：有一只我认为很不错的股票，名叫Okura Holdings（1655），在日本长崎做弹珠机（栢青哥）生意，市盈率只有2.4倍，并具有赌牌概念，谁知讲了一次，发稿后当日恒指跌了892点。

虽然刊登当日的股价没跌，翌日反升，但不忿气再写。第2次刊登当日，又跌了479点。不过，在3月24日，久休多年的郑少秋突然现身，发布生日感言，或许不是我或此股的问题，只是「秋官效应」而已。

虽然股价在跌市中保持坚挺，但乘着昨日大市暴力狂升，今日特别再提此股一次，作为玄学测试，看看是否真系咁邪。

复活节假期笔者没有出门，去了旺角女人街食饭公司，它和北角东宝小厨同样是商业大厦内藏大牌档格局，早就是生意滔滔的名店，奇怪的是它旁边的泰国菜Tamarind名不经传，生意比它还火，5点几已经排晒长龙，揾日一定要去试。假期还去了几次粤一楼，应该是近期最流行的高级饭堂吧？暂时未吃匀餐牌，葡国鸡、酿鲮鱼都好食。

周显

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