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美伊停火触发美股FOMO 道指早段飙升近1400点 大型基金纷纷入市

股市
更新时间：21:34 2026-04-08 HKT
发布时间：21:34 2026-04-08 HKT

美伊停火两周，伊朗亦同意开放霍尔木兹海峡，乐观情绪触发投资者「FOMO」。道指早段劲升逾1300点。

道指报47968点，升1384点或3%；标指报6793点，升177点或2.7%；纳指报22821点，涨804点或3.7%。美元指数报98.524，跌逾1%；10年期债息低见4.23厘，大跌7.1点子。

多只明星股抽升，Meta（META）升5%；亚马逊（AMZN）升逾4%；Nvidia（NVDA）、Google母企Alphabet（GOOG）、微软（MSFT）升3%。

油价暴跌，纽约期油一度大插24%。能源股当灾，埃克森美孚（XOM）泻逾7%；雪佛龙（CVX）挫6%。

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今年减息机率重上60%

市场再度憧憬今年减息，资料显示，目前主流认为年内减息的机率为60%，有关机率在数天前仍接近为零。

市场料「强劲夹淡仓」

巴克莱银行股票策略师预计，股市将出现强劲的夹淡仓行为，因为对冲基金拥有大量淡仓，为未来局势进一步升温作保护措施，但现时需拆除，加上4月属传统季节性利好月份，目前经济环境仍然强劲，均成为股市急弹的推动力。

大型基金：减持现金入市

多家大型基金表示已入市，施罗德固定收益主管Kellie Wood指出，已购入大量美国短期国债，木星资产管理亦指出，正减少手上现金来投资。思博瑞投资管理则指，已买入科技股和国防股，将可抵御能源冲击。

专家关注能否达成解决方案

Freedom Capital Markets首席市场策略师指出，市场对特朗普的动向已经越来越敏感，现在值得关注是，「这似曾相识的两星期期限，是否真的能够带来解决方案。」

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