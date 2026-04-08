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港IPO首季集资冠全球 德勤：全年有强劲对手 美有数只潜在巨无霸

股市
更新时间：14:42 2026-04-08 HKT
发布时间：14:42 2026-04-08 HKT

德勤举行IPO市场回顾与展望发布会，该行指今年首季香港新股集资额按年飇升逾5倍至1,099.3亿元，成功夺取全球冠军。对于香港能否稳守宝座直至年尾，德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，香港面对强劲对手，因美国有数只潜在巨无霸新股，并形容这些项目一旦成功上市，可轻易及快捷地扭转全球排名，但香港亦有优势，具有稳定的新股管线（pipeline)。

监管机构或改变市场节奏

内地和香港监管机构近来对香港新股市场表示关注，欧振兴认为有关监管可能会改变本地新股市场的节奏，以及改变整体市场温度，但不会影响数量，亦反映监管机构重质和重量，另叠加地缘政治局势下，企业或会待理想估值时才招股。早前市传中证监建议企业拆除红筹架构来港寻求上市，港交所和香港证监会则关注保荐人质素的问题。

集资额按年大增逾5倍

德勤指出，今年首季香港有40只新股，较去年15只升1.7倍；集资1,099.3亿元，较去年182亿元大增逾5倍。当中，有3只「先A后H」新股打入首季全球5大新股，包括牧原股份（2714）、东鹏饮料（9980）和澜起科技（6809），分别融资121亿、111亿和81亿元。今年首季香港接获192宗新上市申请，按年急增2.4倍，而目前有569宗上市申请。

首季只有1家中企赴美上市

期内，美国两个交易所则紧随其后，纳交所有21只新股，集资440.2亿元；纽交所有15只，集资402.2亿元，分别排名全球集资额亚军和季军。至于上交所、深交所和北交所分别排第6、10和12位，集资154亿、56亿和49亿元人民币。

值得留意的是，第一季只有1家中企赴美上市，为总部位于香港的节能解决方案供应商，融资1,200万美元，较去年同期的21只新股融资3.03亿美元大减。纪文和表示，去年底有1家内地公司获中证监批准赴美上市，故上市渠道依然存在，但因地缘政治或关税谈判下，势头则放缓，另纳交所拟提高中企上市门槛，需要观望政策会否落地，届时中企赴美会否更有挑战性。

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