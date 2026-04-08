核心持仓无惧风雨｜唐牛
更新时间：09:47 2026-04-08 HKT
发布时间：09:47 2026-04-08 HKT
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一觉醒来，世界又唔同了。美国总统特朗普最新表示，同意暂停轰炸及袭击伊朗，为期两星期，消息一出，油价急跌逾一成，金价抽高3%，每盎斯重上4,800美元。日股应声弹出，早段弹升近5%，港股开市亦升逾600点。
追升杀跌恐止蚀100次
面对如斯市况，我选择佛系应对。核心持仓无惧风雨，一于死坐，相信雨过天青后，总会重拾升轨，如果跟特朗普步伐，追升杀跌，止蚀100次后仓位应已清零。
遇上好股的话，不妨趁跌市吸纳，本栏经常提及的绩优高息股及高息ETF会是好选择，只要整个仓位根基打得好，要取得最后胜利，只是时间问题。
唐牛
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