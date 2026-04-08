特朗普再TACO 恒指高开656点 美股期货升近3% 油价急挫14% 创科新地升逾8%｜港股开市

特朗普「TACO」（Trump Always Chickens Out）再现，宣布同意在两周内暂停对伊朗的轰炸和袭击，又称这将是一次双向停火。他表示，「我们收到了伊朗方面提出的10点方案，认为这是一份可以用来谈判的可行方案」。伊朗最高国家安全委员会秘书处亦发声明称与美国展开谈判，于周五（4月10日）开始，在巴基斯坦首都伊斯兰堡进行，为期两周。此外，在未来两周内，船只将可安全通过霍尔木兹海峡。

金价银价升 韩股涨近6%

受消息影响，油价应声急挫，WTI原油期货及布兰特原油期货分别跌逾14%及13％；相反，金价上扬，现货金价升逾2.4%至4,820美元，现货白银亦升逾4%至76.34美元；美股三大指数期货则升逾2%至3%。

亚洲股市向好，日经225指数暂升逾4.7%，韩国综合指数更逾5.7%。港股方面，恒指今早高开656点或2.61%，报25772点。蓝筹股中，创科（669）升逾9%；新地（016）及中芯（981）亦分别升8.4%及7.4%。

科网股普遍上扬 腾讯高开逾3%

科网股普遍上扬，阿里巴巴（9988）股价开市升2.9%；腾讯（700）升3.1%；美团（3690）升2.9%；京东（9618）升2.9%；小米（1810）亦升2.1。

相反，石油相关股向下，中石油（857）跌2.7%；中海油（883）跌5.3%；山东墨龙（568）更跌15%。

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专家料阻力位25500至26000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，股市走势由美伊战争主导，关键是会否有一方作出让步，难以估计港股本周表现，但预计港股今日会较为波动，因伊朗会否开放霍尔木兹海峡的结果揭盅，恒指支持位为24200点，阻力位为25500至26000点。

展望本周，中国周五公布3月居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI），美国亦同日公布CPI，而香港周四公布上月外汇储备。

SpaceX上市计划再有进展

另一边厢，美国首富马斯克（Elon Musk）的太空探索公司SpaceX的上市计划再有进展。路透引述消息人士报道，SpaceX于周一召集承销团队举行会议，概述计划细节，而散户在是次首次公开招股（IPO）的占比将会是史上最高，因为冀借此表达知悉散户一直以来对SpaceX和马斯克的支持。

报道又指，SpaceX计划在6月8日IPO路演启动后，举办一场活动邀请1500个散户参加。除了美国散户，欧盟、澳洲、加拿大、日本和南韩的散户都有机会认购IPO。该公司是次上市寻求集资750亿美元，估值高达1.75万亿美元。