Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股IPO首季检阅回顾 八成五新股首挂告捷 鸣鸣很忙成「赚钱王」

股市
更新时间：06:00 2026-04-07 HKT
发布时间：06:00 2026-04-07 HKT

香港新股市场持续向好，今年首季有33只或84.6%新股首挂「有钱赚」，较去年的46.7%大幅增加；另「赚钱王」首挂的一手账面赚幅按年扩大。有分析指，美伊战争影响市场风险胃纳，预计本地今年次季的新股数量或较首季少，要视乎有否大型新股支撑集资额，即是以质取胜。

首季新股数量和集资额分别大增1.7和4.8倍

根据本报统计，不计及转板，今年首季有40只新股挂牌，共集资约1084亿元，数量较去年的15只新股大增近1.7倍，集资额则较去年的187亿元急增4.8倍。

今年新股市场开局气势如虹，首24只上市的新股首挂都力保不失，直至3月初才有新股首挂「破发」。若不计及以介绍形式上市的新股，今年第一季度的39只新股中，有33只新股首挂有升幅、2只无升跌，以及4只「潜水」；去年同期分别为7只、3只及5只新股。

今年首季的「赚钱王」由鸣鸣很忙（1768）夺得，首挂一手账面劲赚16340元；去年同期为蜜雪集团（2097）一手账面赚8750元。至于「蚀钱王」方面，今年首季为铜师傅（664），一手账面蚀2950元；去年同期为海螺材料科技（2560）一手账面蚀1430元。值得留意的是，GEM新股BBSB（8610）以香港公开发售超购10744.1倍，打入史上新股「超购王」亚军。

分析估计次季新股数量按季下跌 观望能否以质取胜

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，本港新股市场1月的节奏较强，3月则有所放缓，因为监管机构提及保荐人质量的问题，加上在地缘政治下，市场较为波动。不过，在中东战事下，有中东或其他地方的资金流入香港，故香港仍有优势，亦反映本地资金充裕。传统来说，香港次季新股市场的表现通常优于首季，但美伊战争影响市场风险胃纳，预计次季的新股数量或较首季少，要视乎有否大型新股支撑集资额，即是以质取胜。

现时排队来港上市的人龙已创新高，财政司司长陈茂波上周日发表网志指，目前轮候来港上市的申请个案已超过500宗；但同时面临业界人手不足以应对上市申请激增的困难。证监会及联交所观察到，上市文件草拟本的质素有所下降，且保荐人存在某些不达标的行为。另联交所未有安于现状，上月就提升上市机制竞争力的建议开始咨询市场意见，涉及放宽同股不同权门槛等。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关。左图 Threads@peanut_683383 影片截图；右图 小红书 @YUKI 影片截图
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
5小时前
巴士两阿叔大谈召妓心得 遭乘客鄙视围攻终败走 网民怒轰：为老不尊｜有片
00:26
巴士两阿叔大谈召妓心得 遭乘客鄙视围攻终败走 网民怒轰：为老不尊｜有片
突发
9小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
19小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
15小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
15小时前
正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 「原声闹人版」照出街网民疯狂重播
正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 「原声闹人版」照出街网民疯狂重播
影视圈
10小时前
何超欣、谷爱凌穿火辣比坚尼解放好身材 名媛与体坛女神性感对决 大晒跨界别闺密情
何超欣、谷爱凌穿火辣比坚尼解放好身材 名媛与体坛女神性感对决 大晒跨界别闺密情
影视圈
13小时前
「嘉应高升」是役独赢投注额高达61,599,454元。
马场浮世绘│$61,599,454W飞 嘉应高升变「派息」神兽
马圈快讯
12小时前
重庆少女游客受访称香港「旧」？仙气外貌意外爆红 真人现身亲解「误会」获网民力撑：靓女讲咩都啱
重庆少女游客受访称香港「旧」？仙气外貌意外爆红 真人现身亲解「误会」获网民力撑：靓女讲咩都啱
生活百科
12小时前
星岛申诉王｜客人转错7000元 小店反遭辱骂兼「假律师」恐吓 店主坚持银行处理：唔想卷入洗黑钱陷阱
提防骗子
16小时前