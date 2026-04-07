港股IPO首季检阅回顾 八成五新股首挂告捷 鸣鸣很忙成「赚钱王」

香港新股市场持续向好，今年首季有33只或84.6%新股首挂「有钱赚」，较去年的46.7%大幅增加；另「赚钱王」首挂的一手账面赚幅按年扩大。有分析指，美伊战争影响市场风险胃纳，预计本地今年次季的新股数量或较首季少，要视乎有否大型新股支撑集资额，即是以质取胜。

首季新股数量和集资额分别大增1.7和4.8倍

根据本报统计，不计及转板，今年首季有40只新股挂牌，共集资约1084亿元，数量较去年的15只新股大增近1.7倍，集资额则较去年的187亿元急增4.8倍。

今年新股市场开局气势如虹，首24只上市的新股首挂都力保不失，直至3月初才有新股首挂「破发」。若不计及以介绍形式上市的新股，今年第一季度的39只新股中，有33只新股首挂有升幅、2只无升跌，以及4只「潜水」；去年同期分别为7只、3只及5只新股。

今年首季的「赚钱王」由鸣鸣很忙（1768）夺得，首挂一手账面劲赚16340元；去年同期为蜜雪集团（2097）一手账面赚8750元。至于「蚀钱王」方面，今年首季为铜师傅（664），一手账面蚀2950元；去年同期为海螺材料科技（2560）一手账面蚀1430元。值得留意的是，GEM新股BBSB（8610）以香港公开发售超购10744.1倍，打入史上新股「超购王」亚军。

分析估计次季新股数量按季下跌 观望能否以质取胜

德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示，本港新股市场1月的节奏较强，3月则有所放缓，因为监管机构提及保荐人质量的问题，加上在地缘政治下，市场较为波动。不过，在中东战事下，有中东或其他地方的资金流入香港，故香港仍有优势，亦反映本地资金充裕。传统来说，香港次季新股市场的表现通常优于首季，但美伊战争影响市场风险胃纳，预计次季的新股数量或较首季少，要视乎有否大型新股支撑集资额，即是以质取胜。

现时排队来港上市的人龙已创新高，财政司司长陈茂波上周日发表网志指，目前轮候来港上市的申请个案已超过500宗；但同时面临业界人手不足以应对上市申请激增的困难。证监会及联交所观察到，上市文件草拟本的质素有所下降，且保荐人存在某些不达标的行为。另联交所未有安于现状，上月就提升上市机制竞争力的建议开始咨询市场意见，涉及放宽同股不同权门槛等。