中东战事或暂停 环球股市趁机反弹｜古天后

4月1日，大致多云，日间部份时间有阳光。美国总统特朗普表示即使霍尔木兹海峡尚未重开，仍愿意结束对伊朗的军事行动，而伊朗总统佩泽希齐扬亦释放停战讯号，称德黑兰愿意喺确保唔再遭受攻击情况下结束战争。消息令市场憧憬双方有望停火，油价从高位滑落，美国债息亦回软，带动美股周二大幅反弹。

道指裂口高开325点后，升幅曾扩大至1167点，高见46383；收市仍升1125点，报46341。标指及纳指亦以紧贴全日高位收市，标指升184点或2.91%，报6528；纳指弹795点或3.83%，报21590。 纽约期油曾抽高3.87%，见每桶106.86美元，喺美伊双方有意停火下，收市倒跌1.46%至101.38美元；现货金价则重越4600水平。Miller Tabak首席市场策略员Matt Maley坦言，若然霍尔木兹海峡航道继续如现时般受到限制，油价将高企、甚至升至更高水平。

回复牛市行情 油价需低于80美元

中东战争导至环球股市3月显著回调，当中以日经指数重挫13.2%最伤，均为2008年10月以来最伤；南韩KOSPI指数收市跌4.3%，自2月高位回落接近20%，已处于熊市边缘。不过美伊双方愿意停战，料环球股市将迎来一波反弹，不过要回复牛市行情，油价至少要回落至80美元之下，以防止油价高企推高通胀，阻碍减息。

美国10年期债息最多回落6个基点，报4.282厘，对息口较敏感2年期债息降低5.13个基点，至3.7766厘。美汇指数一度下滑0.7%至99.81，日圆升0.67%，报158.66兑每美元。市场气氛无咁崩紧，加密货币「一哥」比特币反复升3.9%，报68495美元。

恒指企稳26200 方可再挑战高位

至于港股昨日走势反复，恒生指数3月累跌7%，㖊日喺最后喺首季最后一个交易日下，未能重上二万五大关。恒指先升后回，一度倒跌191点，低见24559，午后收复失地，但仅剩37点升幅，报收24788，全日成交2,557亿元，临近长假期成交缩减亦无可厚非。不过至晚上伊朗亦表示愿意停战，系特朗普表示与伊朗展开谈判以嚟，伊朗首度开腔表示有意停战，消息刺激美股大幅反弹，夜期及ADR亦跟随向上，重返25200水平。今早黑期高开25300水平，恒指裂口高开，但25350为20日线水平，料未必能一日可成功企稳。

留意今日初步阻力为25350/25450/25550，下方支持25200/25100/25000。若然港股已成功寻底，料25000可守。至于要扭转跌势，除咗要先企稳20日线即约25350-25400，并突破25400，由1月延伸至今嘅下降轨底顶部，企稳25400方有条件再向上挑战50日线及100日线，即26100-26150两线汇聚区。如要重展升浪，非要重返所有平均线之上，企稳26200水平，方有机会再向上挑战高位。

古天后