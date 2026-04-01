Nike本季收入预测意外下滑 受累战争及大中华业务 股价盘后急跌9%

运动品牌Nike（NKE）对未来一年前景持悲观态度，并预测本季收入将意外下滑，加剧投资者对于战争对其影响的疑虑，触发周二盘后股价大跌逾9%至48.029美元。此外，Nike大中华地区业务也面临挑战，该地区本季收入预料下滑约20%。

低迷情况可能持续至全年

据外媒报道，Nike财务总监Matt Friend周二在一个电话会议上表示，本季收入预料下降2%至4%，且低迷情况可能持续至全年；而分析师原先则预期本季收入至少会有2%的增长。

报道指出，受战争引发的交通中断影响，Nike在欧洲及中东地区的库存积压严重，同时大中华区及其他地区业绩的疲弱，也掩盖了北美市场强劲的业绩。

中国市场和Converse收入下滑超预期

目前Nike管理层正全力推动篮球和跑步等运动项目，让其核心业务重回正轨，但因中国市场和旗下品牌Converse收入下滑超出预期，令扭转衰退形势的压力日益沉重。集团行政总裁Elliott Hill则重申，Nike正针对个别国家和各项运动逐一加强。

彭博行业研究资深分析师Poonam Goyal指出，战争可能冲击到欧洲、中东及非洲（EMEA）地区，关税也会冲击毛利率。她又预测，相关压力近期仍将持续。

此外，Nike种种挑战中还包括大中华地区，该地区本季收入预料下滑约20%，主因经济放缓、房地产危机和劳动市场不确定性导致消费者缩减开支，中国市场越来越依赖折扣促销，而且市场竞争也日益加剧。