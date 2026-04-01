特朗普放话快停战 恒指高开569点 紫金急升7% 日韩股市齐反弹｜港股开市

美国总统放话缓和美伊战事局势，表示美国可能在两到三周内结束对伊朗的军事行动。伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）亦表示，如果能够保证侵略不会再次发生，「伊朗有足够决心结束这场战争」。有关消息令市场憧憬双方快将停火，美股三大指数周三齐反弹，其中道指收市升1125点或2.49%，报46341点；标指升184点或2.91%；纳指升795点或3.83%。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升2.8%至6753点。

亚太区股市齐反弹，日经225指数暂升逾3.6%至52933点，韩国综合指数更升逾5.7%至5343点。港股方面，恒指今早高开569点，报25357点。蓝筹股中，紫金（2899）升7%；洛钼（3993）升6%；药明康德（2359）亦升逾5%。

科网股普遍反弹，阿里巴巴（9988）开市升3.6%；腾讯（700）升逾4%；美团（3690）升2.5%；京东（9618）升1%；小米（1810）亦升1.9%。

国际金价反弹，周三升逾3%后，今早再升0.9%至约4,709美元，多只黄金相关股向上，除了紫金（2899）升7%外，同系紫金黄金国际（2259）亦升8%；招金（1818）升5.5%；赤峰黄金（6693）亦升5.4%。

优必选人形机器人收入大增22倍

个股消息中，优必选（9880）公布去年收入按年增长53.3%至20.01亿元人民币，其中全尺寸具身智能人形机器人产品成为公司第一大收入来源，收入按年增长22倍至8.21亿元人民币；期内亏损则由11.24亿元人民币，收窄至7.03亿元人民币，不派息。该股开市报92.4元，升逾8%。

零跑汽车获董事长等股东增持

零跑汽车（9863）近期获公司股东、董事长兼首席执行官朱江明及公司股东傅利泉于市场内购入508万股H股，平均价格约45.1元，合共金额约2.3亿元。该股开市报48元，升逾2%。

北水动向方面，昨日净买入港股7.04亿元，小米（1810）、腾讯（700）及泡泡玛特（9992）分别获净买入9.11亿元、4.31亿元及8,941万元；而盈富基金（2800）、中海油（883）及南方恒生科技（3033）则分别遭净卖出29.8亿元、12.82亿元及7.61亿元。

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