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Meta法律风险及AI忧虑浮现 市值蒸发2.2万亿 华尔街忧面临「烟草业困境」

股市
更新时间：14:15 2026-03-31 HKT
发布时间：14:15 2026-03-31 HKT

随着市场对于Meta（META）法律风险及AI巨额支出的忧虑逐渐浮现，截至周一为止，该股于3月份累跌逾17%，料创2022年10月以来最差单月表现，市值蒸发逾2,800亿美元（逾2.18万亿港元），甚至令华尔街质疑社交媒体公司会否面临类似烟草行业在更严格控烟法规出台后的萎缩风险。

被判为社交媒体成瘾承责

据彭博报道，Meta近年已淡化元宇宙概念，把重心转向人工智能，但市场对其支出失控的担忧反而愈发加剧；同时，在新墨西哥州陪审团认定Meta就其社交网络的安全性误导该州青少年，以及Meta与Alphabet在一宗涉及社交媒体成瘾的审判中被判承担责任后，公司面临的生存风险也在上升。

报道引述Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey指出，虽然Meta的情况这不一定和烟草业事件相同，但「更离奇的事情都发生过」，并指「有些人认为要消除社交媒体的负面影响，唯一办法就是把整个行业关掉，而这明显会对公司造成毁灭性打击」。Ghriskey早年曾负责烟草行业研究，也花了大量时间推演诉讼风险。

此外，Evercore ISI分析师Mark Mahaney日前在一份报告中称，在判决结果出炉后，将Meta与烟草业相提并论，已成为投资者不断提出的问题，例如「Meta是否面临与烟草公司类似的困境吗？」，虽然这并非不可能，但该行认为可能性不大。

低廉估值抵消拖累股价因素

同时，Focused Wealth Management董事总经理Phil DeAngelo则表示，Meta相对低廉的估值，足以抵消其他拖累股价的因素；而其所在机构亦持有Meta股票。他认为，到目前为止，Meta受罚力度不大，而且公司可以通过调整新参数来减轻诉讼背后问题，所以并不认为这会像烟草业那样造成负面拖累。他又指，Meta已经变得极具吸引力，而且收入增速加快表明，即使支出规模庞大，依然知道如何把这些投资转化为收益。

事实上，本季度分析师对Meta长期前景反而更趋乐观，过去3个月市场对公司2027年盈利预期普遍上调了2.4%，同期收入预期亦上调了6.4%。在盈利预期上调、加上股价下跌，亦令Meta成为「七巨头」中估值最低的股票，现价约为未来12个月预期盈利16倍，创2023年3月以来最低估值水平。
 

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