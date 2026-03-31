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中东战事随时有变化 追沽难度大小心被挟｜古天后

股市
更新时间：09:53 2026-03-31 HKT
发布时间：09:53 2026-03-31 HKT

3月31日，大致多云，有几阵骤雨，日间短暂时间有阳光及炎热。虽然特朗普曾表示跟伊朗谈判有良好进展，一度刺激美股隔晚早段高开，道指一度升逾400点，但实际上美伊谈判未见有良好进展，随著油价向上，道指曾倒跌109点，收市勉强回升49点或0.11%，报收45216；标指则跌25点或0.39%，报收6343；纳指则跌153点或0.73%，报收20794。

投资者正减持过于集中仓位

市场对美股睇法分歧，部份投资者认为目前美伊双方态度强硬，短期内冲突未有缓和迹象，如双方措词未有明显转变，情况将持续恶化。如能源供应陷入危机，或令分析师下调企业盈利，引发市场进一步下行。不过暂时投资者正减持过于集中仓位，而非大规模撤离转持现金。另外，交易所买卖基金（ETF）资金流向亦显示投资者保持观望态度。虽然3月份多个类别资金流入较1月及2月疲弱，但并未看到大规模资金流出。

另有分析指美股抛售潮已接近尾声，市场消化油价上涨预期，加上标指预期PE已较高位回落近两成，市场即将好快发出见底讯号。其实美股呢几日都几超卖，只要一个有关战事利好消息，随时作出较大反弹，做淡有难度，但喺油价仍高企下，短期持较大比重现金较佳。

港股长假期逼近 成交料缩减

至于港股喺中东战火下，喺昨日期指结算日仍偏软，恒指低开419点后，跌幅曾扩大至542点，低见24409，但其后有买盘吸纳，跌幅收窄至201点，报收24750，成交额达2,854亿元，由于本周五开始一连5日复活节长假期，料成交额持续减少。高油价引发通胀忧虑，加上美汇指数重返100大关，对新兴市场构成压力，令整体投资气氛变得审慎，加上长假期逼近，料市场积极性进一步向下，大市有机会继续寻底。留意今日九点半内地将公布PMI指数，观察该指数能否重返50好淡分界线之上，暂时市场预期接近50，但未能重返50之上。

由于隔晚美股走软，ADR及夜期均回落至25700水平之下，今早黑期则于24700水平附近上落。留意首个支持为24600/24500，重要支持为24300昨日低位，跌穿或再向下探底，今日最大支持为24000。上方反弹首个阻力24900，料25000/25100阻力更大，至于今日最大阻力为25200。

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