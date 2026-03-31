恒指半日跌126点 中石油中海油受压 泡泡玛特续跌近5% 创新药股逆市升｜港股午市

恒指今早高开67点后，走势持续下跌，最多曾倒跌135点，低见24615点，中午以贴近低位收市，报24623点，跌126点或0.51%，成交额1328.5亿元。科指收报4646点，跌44点或0.94%。

贝森特称重新控制霍尔木兹海峡

重磅蓝筹方面，小米（1810）跌2.16%；阿里巴巴（9988）跌1.91%，连同「三桶油」中的中石油（857）及中海油（883）亦分别跌4.4%及3.74%，成主要拖低恒指股份。消息面上，美国财长贝森特接受媒体访问时表示，美国将重新控制霍尔木兹海峡，届时将可重新恢复自由航行。

蓝筹创新药板块则持续升势，翰森制药（3692）绩后升6.71%，成表现最好蓝筹，其2025年全年收入为150.28亿人民币，较同期增长22.5%；药明生物（2269）升3.95%；药明康德（2.63%）升2.63%。

大摩指泡泡玛特问题或被高估

新消费概念股则走弱，泡泡玛特（9992）连日四日后，半日再跌4.84%；不过，摩根士丹利指出，其库存上升、海外获利率承压及新业务争议3个问题严重性或被高估，认为泡泡玛特的产品不存在过期或季节性清仓压力，而新业务中真正值得跟踪的不是外界批评声最大的小家电，而是主题乐园和今年即将首播的动画短片。此外，同业铜师傅（664）首日上市，大跌37.83%；茶饮股奈雪的茶（2150）亦跌5.75%。

另一新股傅里叶（3625）则表现亮丽，股价曾高见87元，升117.5%，中午收报80.65元，升101.63%。

煤炭股普遍绩差 中煤跌逾7%

煤炭股板块普遍下跌，中煤能源（1898）跌逾7%；中国秦发（866）跌6.72%；中国神华（1088）跌4.35%。消息面上，26家上市煤炭企业集中发布的2025年业绩预告中，受行业供需形势变化影响，煤炭销售量及平均销售价格下降，导致行业业绩较同期下降。

其他个股方面，美的（300）绩后上涨6.18%报83.3元，其2025年全年收入为4,585亿元，较同期增长12.1%；股东应占溢利为439.45亿，增长14%。

顺丰控股（6936）绩后一度涨7.1%，中午收报34.98元，升4.98%。该股全年营业收入3,082.27亿元人民币，较同期增长8.37%；净利润为116.85亿元，增长14.35%。

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美国联储局主席鲍威尔周一表示，可暂时「忽略」美伊战争引发的能源冲击影响，倾向于维持利率不变，但同时警告如果物价上涨开始改变公众对通胀的长期预期，联储局可能无法继续袖手旁观。另一方面，美国总统特朗普声称与伊朗谈判取得很大进展，但警告若霍尔木兹海峡未恢复通行，可能攻击伊朗能源基础设施。

科威特油船受袭 油价续升

此外，科威特石油公司称伊朗在杜拜港袭击了一艘原油运输船，导致船体受损及起火，并可能在周边水域造成原油泄漏。国际油价持续向上，并在周一首次收于每桶100美元以上，最新布兰特原油期货升1.6%至114.63美元；纽约期油（WTI）则升0.89%至103.8美元。

美股个别发展 存储股向下

美股三大指数周一个别发展，道指收市升49点或0.11%，报45216点；标指跌25点或0.39%，报6343点；纳指跌153点或0.73%，报20794点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一跌0.36%至6569点。市场焦点中，美国多家零售商的DDR5内存出现大范围降价，而且Google上周宣布了一项算法突破，有助减少运行AI模型所需内存，令多只存储概念股下跌，其中美光科技（MU）跌近一成，Sandisk（SNDK）亦跌7%。

阿里推新一代全模态大模型

港股方面，恒指今早高开67点，报24818点。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）旗下千问宣布，正式推出全新一代全模态大模型Qwen3.5-Omni，股价开市升0.25%；腾讯（700）升0.58%；美团（3690）跌0.48%；京东（9618）升0.53%；小米（1810）则无起跌。

蚂蚁正式入主耀才

个股消息中，耀才（1428）公布，蚂蚁集团已完成向主席叶茂林收购50.55%股份，正式入主耀才。耀才新董事会同日埋位，除了行政总裁许绎彬外，叶茂林等董事悉数辞任，耀才同时委任多名蚂蚁系内高层入局。据悉，控股收购完成后改组董事会为业界通行惯例。该股开市报13元，升2.8%。

泡泡玛特绩后连续三日回购

此外，泡泡玛特（9992）绩后连续第三日回购，昨日再斥资1.99亿元回购134万股股份，每股回购价144.3至153.5元；以今年至今计，累计回购金额达14亿元。该股开市报150元，升0.9%。

铜师傅国配超购0.5倍 股价泻40%

新股消息方面，傅里叶（3625）公开发售部份录约3,118倍超购，一手中签率5%，国际发售超购逾1.9倍，股价开市升112%，报85.05元；不过，另一新股铜师傅（664），公开发售部份录约58倍超购，一手中签率2.78%，国际发售超购约0.5倍，股价开市急跌40%，报35.42元。

北水动向方面，昨日净卖出港股24.67亿元，腾讯（700）、迅策（3317）及康方生物（9926）分别获净买入6.08亿元、1.05亿元及7,490万元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中国企业（2828）分别遭净卖出38.46亿元、13.38亿元及11.84亿元。

